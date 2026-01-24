Sjezd v Kitzbühelu vyhrál Franzoni před Odermattem, Zabystřanovi se nedařilo

Český reprezentant Jan Zabystřan obsadil 49. místo. Senzační vítěz prosincového super-G ve Val Gardeně ztratil na Franzoniho 3,46 sekundy. Závod dokončilo 53 lyžařů.
Historický neúspěch prožili v 86. ročníku závodu na Hahnenkammu domácí sjezdaři. Nejlepším Rakušanem byl třináctý Vincent Kriechmayr.
Franzoni potvrdil výtečnou formu, kterou prokázal v obou tréninkových jízdách, v nichž byl nejrychlejší. Na trať vyjel s číslem 2 a jeho čas 1:52,31 minuty už nikdo nepřekonal. Navázal na týden staré vítězství v super-G ve Wengenu a připsal si druhý triumf ve Světovém poháru.
„Neuvěřitelné. Ani nevím, co říct,“ uvedl Franzoni. Při životním úspěchu si vzpomněl na zesnulého parťáka Mattea Franzosa, který se zabil loni v září na soustředění v Chile. „Vím, že by na mě byl hrdý,“ prohlásil čtyřiadvacetiletý lyžař, který si zajistil rekordní prémii ve výši 101.000 eur (2,45 milionu korun).
Franzoni přerušil švýcarskou dominanci ve sjezdu v této sezoně. V předchozích čtyřech závodech triumfoval třikrát Odermatt a jednou Franjo von Allmen.
Celkový lídr Světového poháru Odermatt si připsal 100. umístění na stupních vítězů, ale po dojezdu neskrýval zklamání. V cílovém prostoru dlouho stál se skloněnou hlavou. „Dnes pro mě existovalo jen vítězství. Dopředu jsem věděl, že všechno ostatní bude zklamáním,“ řekl Odermatt. Druhé místo ve sjezdu v Kitzbühelu obsadil i v letech 2022 a 2024.
Mezi 50.000 diváky si prestižní závod tradičně nenechala ujít řada celebrit jako Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimovic či Ingemar Stenmark.
Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu:
Muži - sjezd: 1. Franzoni (It.) 1:52,31, 2. Odermatt (Švýc.) -0,07, 3. Muzaton (Fr.) -0,39, 4. Schieder (It.) -0,67, 5. Allegre (Fr.) -0,68, 6. Hintermann (Švýc.) -0,71, ...49. Zabystřan (ČR) -3,46.
Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 460, 2. Von Allmen (Švýc.) 295, 3. Franzoni a Paris (It.) oba 216, 5. Schieder (It.) 190, 6. Kriechmayr 172, ....52. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 38 závodů): 1. Odermatt 1285, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 618, 3. McGrath (Nor.) 578, 4. Von Allmen 524, 5. Kristoffersen (Nor.) 516, 6. Meillard (Švýc.) 503, ...28. Zabystřan 168.