Paris ovládl poslední sjezd sezony. Už jistý vítěz Odermatt byl v Kvitfjellu sedmý

Šestatřicetiletý Paris si ve finále, do něhož se kvalifikovalo 25 nejlepších sjezdařů sezony, připsal na své oblíbené trati Olympiabakken celkově 25. triumf kariéry a v konečném pořadí sjezdu se posunul na třetí místo za Odermatta a Von Allmena. Z pódia odsunul dnes třetího Rakušana Vincenta Kriechmayra.
Osmadvacetiletý Odermatt, jenž po závodě převzal potřetí v řadě malý křišťálový glóbus za sjezd, zaznamenal sedmým místem nejhorší výsledek v sezoně. Předtím čtyři sjezdařské závody vyhrál, v dalších třech byl na stupních vítězů a jednou byl mimo stupně vítězů čtvrtý.
V Kvitfjellu se dnes představí ve sjezdu i ženy, závod s Ester Ledeckou ve startovní listině začne ve 12:30.
Finále SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko) - sjezd:
Muži: 1. Paris (It.) 1:45,37, 2. Von Allmen (Švýc.) -0,19, 3. Kriechmayr (Rak.) -0,60, 4. Monney (Švýc.) -0,66, 5. Hrobat (Slovin.) -0,86, 6. Rogentin (Švýc.) -0,89.