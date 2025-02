Šestý nejlepší čas. Závěrečný trénink na sjezd se Zabystřanovi povedl

Zabystřan zaznamenal čas 1:42,26 a od mistra světa z roku 2021 Rakušana Vincenta Kriechmayra na třetí příčce ho dělilo 47 setin. Další čeští reprezentanti Patrik Forejtek a Jan Koula skončili na 38., respektive 42. místě.

Zabystřan v rozhovoru po tréninku hodnotil svůj výkon pozitivně. „Myslím, že ještě takové dvě, tři pasáže je potřeba projet trochu jinak. Moc jsem tam spadl dole do té roviny, ale určitě zlepšení. I časové zlepšení oproti tomu (předchozímu) tréninku, takže určitě spokojenost a krok dobrým směrem k zítřejšímu závodu,“ pochvaloval si.

Pokud by sedmadvacetiletý Zabystřan stejné umístění zopakoval i v neděli, postaral by se o nejlepší výsledek českých lyžařů ve sjezdu na mistrovství světa v historii. Dosavadním maximem je sedmá příčka Ondřeje Banka z šampionátu v Beaver Creeku v roce 2015.

Šestou příčku v tréninku Zabystřan nepovažuje za úplně směrodatnou. „Je to samozřejmě hezké to vidět, ale spíš si z toho beru ten čas, že byl fakt lepší. Hlavně tohle je posílení (sebevědomí). Šesté místo je pěkné, ale každý to jede různě, nedá se to úplně tak brát,“ poznamenal. Někteří favorité včetně obhájce titulu a čerstvého světového šampiona v super-G Marka Odermatta ze Švýcarska dnešní trénink vynechali.

Po třech tréninkových jízdách už má Zabystřan jasno o strategii pro závod. „Jet to podobně jako dneska, ale u mezistanice a pak nahoře skok skočit trochu jinak. Pak člověk dostane větší rychlost a myslím si, že tím pádem to může být lepší. Budu mít ještě svoje závodní lyže, mělo by to být samozřejmě lepší,“ přemítal.

Jeden český rekord z mistrovství světa už Zabystřan v Saalbachu překonal. V pátek obsadil 16. místo v superobřím slalomu a předchozí Bankovo maximum ze super-G na šampionátu v roce 2011 v Garmisch-Partenkirchenu vylepšil o jednu příčku.