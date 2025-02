Sjezd v Crans Montaně ovládli Švýcaři, vyhrál Von Allmen. Zabystřan nebodoval

Jan Zabystřan v dějišti příštího MS v roce 2027 obsadil 38. místo a další body do hodnocení SP nezískal. Český reprezentant, jenž se v sezoně blýskl jedenáctým místem v úvodním sjezdu v Beaver Creeku, za vítězem zaostal o 3,55 sekundy.

Švýcaři potvrdili, že v aktuální sezoně ve sjezdu těžko hledají konkurenci. Z šesti závodů slavili pět vítězství, jejich nadvládu narušil jen Kanaďan James Crawford v Kitzbühelu. Čtyřikrát obsadili první dvě místa na stupních vítězů, tentokrát zabrali celé pódium. Kompletní stupně vítězů ve sjezdu SP obsadili zástupci jedné země poprvé od roku 1987.

Třiadvacetiletý Von Allmen využil vynikající formu z posledních týdnů. Po MS v Saalbachu, kde získal vedle titulu za sjezd i zlato v nové kombinaci dvojic, navázal na lednový premiérový triumf v super-G ve Wengenu a vybojoval druhé vítězství v SP v kariéře. Na stupně vítězů se prosadil pošesté.

Franjo von Allmen ovládl sjezd SP v Crans Montaně.

„Beru cokoliv, ať už je to opravdu těžké nebo o něco lehčí jako tady. Pořád je to sjezd Světového poháru a vítězství,“ řekl Von Allmen, jenž se sjezdařského triumfu v SP dočkal při 15. startu. „Člověk nikdy neví, kdy se to povede nebo jak dlouho to vydrží, takže si to chci užívat, dokud můžu,“ dodal.

Trojnásobného vítěze SP Odermatta porazil o 13 setin sekundy a v průběžném hodnocení sjezdu se na druhém místě přiblížil vedoucímu krajanovi na rozdíl 73 bodů. V celkovém pořadí SP se posunul na čtvrtou příčku. Odermatt si upevnil první místo v seriálu a vede před Norem Henrikem Kristoffersenem o 400 bodů, Von Allmen ztrácí 576.

Nejlepší ze „zbytku světa“ byl dnes na čtvrtém místě Rakušan Vincent Kriechmayr. Stříbrný medailista ve sjezdu na MS za Von Allmenem zaostal o 81 setin. Od pódia ho dělilo 39 setin. Crawford byl šestý.