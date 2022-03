Kilde se doma výhry nedočkal, ve druhém sjezdu v Kvitfjellu dominoval Paris

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Kvitfjellu Muži - sjezd: 1. Paris (It.) 1:43,92, 2. Kilde (Nor.) -0,55, 3. Hintermann a Feuz (oba Švýc.) -0,81, 5. Cochran-Siegle (USA) -1,06, 6. Kriechmayr (Rak.) -1,20, 7. Read (Kan.) -1,39, 8. Muzaton (Fr.) a Ganong (USA) oba -1,42, 10. Ferstl (Něm.) -1,43. Průběžné pořadí sjezdu (po 10 z 11 závodů): 1. Kilde 570 b., 2. Feuz 547, 3. Mayer (Rak.) 486, 4. Paris 482, 5. Odermatt (Švýc.) 437, 6. Hintermann 432. Průběžné pořadí SP (po 29 z 37 závodů): 1. Odermatt 1236, 2. Kilde 950, 3. Mayer 776, 4. Feuz 689, 5. Kristoffersen (Nor.) 659, 6. Kriechmayr 604.