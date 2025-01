Vidíte, na Švýcary máme! Crawford po Kitzbühelu tápal: Stále hledám slova

17:10

Když už vyhraju, ať to stojí za to. Mottem kanadského lyžaře Jamese Crawforda tento výrok není, ale klidně by mohl být. Pasuje totiž k torontskému rodákovi náramně. Jeho dosavadní dvě velká vítězství v seniorské kariéře jsou totiž na míle vzdálena kategorii obyčejná či nudná. Zcela se pak vymyká premiérový triumf ve Světovém poháru, který ukořistil v sobotu ve slavném kitzbühelském sjezdu.