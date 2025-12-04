Odermatt ovládl první sjezd v sezoně, Zabystřan bodoval 26. místem

Autor: ,
  21:46
Lyžař Jan Zabystřan obsadil v úvodním sjezdu olympijské sezony v Beaver Creeku bodované 26. místo. Vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a svým prvním triumfem ve sjezdu ve Spojených státech amerických zvýšil vedení ve Světovém poháru, který ovládl v minulých čtyřech ročnících.
Fotogalerie4

Marco Odermatt v cíli sjezdu v Beaver Creeku. | foto: ČTK

Sedmadvacetiletý Zabystřan startoval s číslem 36 a zopakoval 26. příčku z úvodního superobřího slalomu sezony v jiném americkém středisku Copper Mountain. Na trati, jež byla kvůli větru v horní části a měkkému podkladu ve spodní o něco zkrácena, ztratil na vítěze 2,05 sekundy.

Lyžařská elita v Česku

Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.

Mistr světa ve sjezdu roku 2023 Odermatt vyhrál na sjezdovce Birds of Prey s náskokem tří desetin před domácím Američanem Ryanem Cochranem-Sieglem a 69 setin před třetím Adrienem Smisethem Sejerstedem z Norska. V šestém závodu sezony si král minulých let připsal třetí výhru, po obřím slalomu v Söldenu a super-G v Copper Mountain navíc ve třetí disciplíně. Na kontě má nyní 48 triumfů.

Závod byl v závěru zhruba na dvacet minut přerušen kvůli hrozivě vypadající nehodě Roka Ažnoha. Slovinskému lyžaři při pádu spadla helma a zůstal bezvládně ležet. Po dlouhém ošetření byl svezen do prostoru cíle na záchranářských saních, o jeho stavu nejsou žádné oficiální informace.

Program v Beaver Creeku pokračuje superobřím slalomem, který pořadatelé na základě nejnovější předpovědi přesunuli ze soboty na pátek. Sobota zůstane náhradním dnem, v neděli by se měl jet v Coloradu obří slalom. Už dříve kvůli nepřízni počasí odpadl plánovaný druhý sjezd.

SP ve sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Muži - sjezd: 1. Odermatt (Švýc.) 1:29,84, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,30, 3. Sejersted (Nor.) -0,69, 4. Von Allmen (Švýc.) -0,85, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,87, 6. Paris (It.) -0,92, ....26. Zabystřan (ČR) -2,05.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 37 závodů): 1. Odermatt 300, 2. Schwarz (Rak.) 166, 3. Kristoffersen (Nor.) 158, 4. Pinheiro Braathen (Braz.) 152, 5. Brennsteiner (Rak.) 150, 6. McGrath (Nor.) 142, ...81. Zabystřan 10.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Manchester Utd. vs. West HamFotbal - 14. kolo - 4. 12. 2025:Manchester Utd. vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.12
  • 6.80
  • 35.00
Columbus vs. DetroitHokej - - 5. 12. 2025:Columbus vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.36
  • 4.04
  • 2.68
Carolina vs. TorontoHokej - - 5. 12. 2025:Carolina vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.81
  • 4.43
  • 3.75
NY Islanders vs. ColoradoHokej - - 5. 12. 2025:NY Islanders vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 3.38
  • 4.27
  • 1.94
Florida vs. NashvilleHokej - - 5. 12. 2025:Florida vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 1.92
  • 4.26
  • 3.46
Tampa vs. PittsburghHokej - - 5. 12. 2025:Tampa vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
5. 12. 01:00
  • 2.04
  • 4.23
  • 3.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

4. prosince 2025  21:52

Odermatt ovládl první sjezd v sezoně, Zabystřan bodoval 26. místem

Marco Odermatt v cíli sjezdu v Beaver Creeku.

Lyžař Jan Zabystřan obsadil v úvodním sjezdu olympijské sezony v Beaver Creeku bodované 26. místo. Vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a svým prvním triumfem ve sjezdu ve Spojených státech...

4. prosince 2025  21:46

ONLINE: United hrají v anglické lize s West Hamem, Souček v základu

Sledujeme online
Callum Wilson (vlevo) z West Hamu a Noussair Mazraoui z Manchesteru United.

Týdenní vložené čtrnácté kolo anglické Premier League zakončují fotbalisté Manchesteru United, kteří hostí londýnský West Ham. Utkání sledujte od 21 hodin v podrobné online reportáži.

4. prosince 2025  21:26

Knedlovi k medaili chybělo jedenáct setin, Janíčková bere v polohovce šesté místo

Plavec Miroslav Knedla na evropském šampionátu v Polsku.

Miroslav Knedla doplaval na mistrovství Evropy v krátkém bazénu pátý v polohovém závodě na 100 metrů. Svůj český rekord zlepšil o další setinu na 51,71 sekundy. Druhá česká zástupkyně ve finále...

4. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  21:11

České skokanky bodovaly i ve Wisle, Ulrichová byla sedmnáctá

Klára Ulrichová při závodech ve švédském Falunu.

České skokanky na lyžích bodovaly i v pátém závodu Světového poháru v sezoně. Ve Wisle byla Klára Ulrichová sedmnáctá a Anežka Indráčková čtyřiadvacátá. Poprvé v ročníku vyhrála Norka Anna Odine...

4. prosince 2025  19:16,  aktualizováno  21:06

Házenkářkám bude ve zbytku šampionátu chybět zraněná brankářka Novotná

Brankářka Sabrina Novotná se snaží vyrazit míč v zápase kvalifikace na...

České házenkářky budou ve zbytku mistrovství světa v Německu postrádat brankářskou jedničku Sabrinu Novotnou. Ve středečním zápase proti Angole, v němž Češky přišly po prohře 25:28 o šanci na postup...

4. prosince 2025  20:16

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

4. prosince 2025  19:52

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

4. prosince 2025  19:42

Bývalý boxerský šampion zveřejnil video z nemocnice. Fanoušci se bojí o jeho život

Britský boxer Chris Eubank Jr v období, kdy řeší vážné zdravotní potíže a...

Britský boxer Chris Eubank Jr. zveřejnil znepokojivé záběry z nemocnice, kde leží bezvládně napojený na přístroje. Šestatřicetiletý sportovec přiznal dlouhodobé zdravotní potíže a oznámil pauzu v...

4. prosince 2025  19:05

Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Z reproduktorů v sále Kennedyho centra uprostřed Washingtonu D.C. se spustí světoznámá píseň Y.M.C.A. od Village People a vy tam někde v záběru kamer dost možná spatříte do rytmu kolíbajícího se...

4. prosince 2025  18:30

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

4. prosince 2025  17:50

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.