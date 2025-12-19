Po pátém místě šesté. Ledecká dojela i ve druhém tréninku ve Val d’Isere mezi elitou

Ester Ledecká dosáhla šestého času ve druhém tréninku na sjezd Světového poháru ve Val d’Isere. Bronzová medailistka z letošního mistrovství světa v alpském lyžování ztratila na nejrychlejší Kiru Weidleovou-Winkelmannovou 91 setin sekundy, Němka je však provizorně diskvalifikována, protože neprojela branku.
Ester Ledecká během tréninku na sjezd ve Val D’Isere

Ester Ledecká během tréninku na sjezd ve Val D’Isere | foto: Giovanni AulettaAP

Nina Ortliebová z Rakouska během tréninku na sjezd ve Val d’Isere
Lindsey Vonnová ze Spojených států během tréninku na sjezd ve Val d’Isere
Sofia Goggiaová z Itálie během tréninku na sjezd ve Val d’Isere
Kira Weidleová-Winkelmannová z Německa během tréninku na sjezd ve Val d’Isere
7 fotografií

Ve čtvrtečním tréninku byla Ledecká pátá, večer pak byla vyhlášena českým Sportovcem roku. Kvůli závodům se slavnostního galavečera v Praze nezúčastnila.

V pátek před ní na svahu skončily ještě Italka Sofia Goggiaová, jedenačtyřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, Rakušanka Nina Ortliebová a další italská soupeřka Nicol Delagová.

Ve Val d’Isere se Ledecká pokusí vylepšit výsledky z úvodu olympijské sezony. Před týdnem obsadila při sjezdech ve Svatém Mořici 22. a 17. místo. Ve švýcarském středisku byla také šestnáctá v superobřím slalomu. Sobotní sjezd ve Val d’Isere začne v 10:30, v neděli se uskuteční super-G.

Po pátém místě šesté. Ledecká dojela i ve druhém tréninku ve Val d'Isere mezi elitou

Ester Ledecká dosáhla šestého času ve druhém tréninku na sjezd Světového poháru ve Val d'Isere. Bronzová medailistka z letošního mistrovství světa v alpském lyžování ztratila na nejrychlejší Kiru...

