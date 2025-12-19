Ve čtvrtečním tréninku byla Ledecká pátá, večer pak byla vyhlášena českým Sportovcem roku. Kvůli závodům se slavnostního galavečera v Praze nezúčastnila.
V pátek před ní na svahu skončily ještě Italka Sofia Goggiaová, jedenačtyřicetiletá Američanka Lindsey Vonnová, Rakušanka Nina Ortliebová a další italská soupeřka Nicol Delagová.
Ve Val d’Isere se Ledecká pokusí vylepšit výsledky z úvodu olympijské sezony. Před týdnem obsadila při sjezdech ve Svatém Mořici 22. a 17. místo. Ve švýcarském středisku byla také šestnáctá v superobřím slalomu. Sobotní sjezd ve Val d’Isere začne v 10:30, v neděli se uskuteční super-G.