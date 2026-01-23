Královna Ester a princezna Zuzana, česká dominance na prkně. A za čtrnáct dní zas?

Matěj Tomíček
  17:19
O moc lépe už to ani nešlo. Přesně dva týdny před startem olympijských her v Miláně a Cortině si dvě dívky z Česka naprosto podmanily maličké středisko Simonhöhe v rakouských Korutanech v paralelním obřím slalomu na snowboardu. 1. Ester Ledecká, 3. Zuzana Maděrová.

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025 | foto: KSN - Denis Dusík

Poprvé mělo Česko ve Světovém poháru dvě závodnice na stupních vítězů v této disciplíně. Velká věc! Zvlášť takhle blízko čtyřletému vrcholu.

Taky už se nemůžete svátku pod pěti kruhy dočkat?

V pátek to přitom mohlo být ještě o fous veselejší.

Chyběl kousek, aby trojnásobnou olympijskou šampionku ve finále vyzvala právě její dvaadvacetiletá nástupkyně. Maděrová ale v semifinále upadla, i tak pak v malém finále porazila navzdory pomalejší dráze jednu z premiantek v pořadí Světového poháru Cubaki Mikiovou z Japonska. „Mám obrovskou radost, že jsem se po té chybě dala dohromady a malé finále vyhrála,“ zářila.

Ledecká se vrátila na prkno a vládla! Na stupních vítězů ji doplnila Maděrová

Potřetí v této sezoně se dostala na pódium. Skvostná bilance a velký příslib pro olympijský závod v Livignu.

To výsledky její starší reprezentační parťačky jsou až nadpozemské. V posledních letech snowboard kvůli lyžím o dost omezila. I proto má u svého jména v kariéře jen 63 startů v elitním seriálu. Z toho ale 40 stupňů vítězů a 26 výher.

V součtu se čtyřmi triumfy na lyžích to dělá rovných 30 vítězství ve Světovém poháru. Ledecká je tak jasně nejúspěšnější lyžařkou/snowboardistkou české historie. Druhé Kateřina Neumannová s Evou Adamczykovou mají po 19 triumfech.

„Trať byla dneska úžasná, jsem fakt nadšená, že jsem zpátky na snowboardu. Dvě pódia za pět dní ve dvou různých sportech, podle mě docela hezký týden,“ připomněla česká obojživelnice třetí místo v super-G z minulé neděle na lyžích.

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Je až k neuvěření, jak tuhle kombinaci pořád zvládá. Jak roky s nebývalou lehkostí přeskakuje mezi oběma sporty.

Pokolikáté už něco podobného soupeřkám na jednom prkně provedla? Celý rok ji nevidí, a když přijede, hned je všechny zase porazí. Demotivující, vyloženě k naštvání. I v Simonhöhe nedala žádné šanci.

Kvalifikaci vyhrála o 27 setin.

Osmifinále? Totální dominance o 1,6 sekundy. Na další vyřazovací rundy se na svahu trochu zatáhlo, sluníčko se schovalo za mraky. Ledecké to ale pranic nevadilo. Čtvrtfinále bez problémů a bez chyby, semifinále trochu těsnější, ale postup o 16 setin a finále proti Nizozemce Michelle Dekkerové? Další jasná záležitost.

Až tehdy třicetiletá česká sportovkyně roku povytáhla koutky a zvedla ruku nad hlavu. Královna uhájila své hájemství. Znovu.

Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Před olympiádou stihne příští víkend ještě jeden závod. „Ale sama nevím, jestli vyrazím na lyže do Crans Montany, nebo do Rogly na snowboard. Spolu s týmem se večer rozhodneme,“ líčila.

Ať si vybere cokoliv, už teď je jisté, že na hry v Itálii je přichystaná bravurně. Stejně jako Maděrová.

Tak proč se trochu nezasnít? V Tokiu prožili zlatostříbrnou pohádku brokaři Jiří Lipták s Davidem Kosteleckým. Napodobí je dvě dívky na jednom prkně?

