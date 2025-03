Reprák na zádech a hodinu v kuse mluvím. Co obnáší práce lyžařského traséra?

„Ideální je hlídat si odstup třeba dva tři metry a prostě to nějak odhadnout. Ale už společně jezdíme tři roky, tak vím, co Simča potřebuje,“ říká Šrůtek v rozhovoru pro iDNES.cz. Se 16letou nevidomou lyžařkou Bubeníčkovou nedávno na mistrovství světa vybojoval jedno zlato a dvě stříbra.

Jak jste úspěchy prožíval?

Byl to veliký zážitek, pár roků zpátky bych si to asi nedokázal představit. Jsme malý vesnický klub, jezdíme s dětmi české poháry a nikdo nemohl tušit, že budeme jezdit po světě na vrcholné akce. Pro celý klub je to velká odměna za práci, kterou roky vykonáváme a která je víceméně na dobrovolnické bázi.

Práci traséra jste si vybral?

My jsme si se Simčou na sebe tak nějak zbyli. Je to složité, jak je rychlá a dobrá, trasér musí být na nějaké úrovni, aby jí stíhal a do toho dokázal mluvit a popisovat trať. V našem klubu jsem na tom byl fyzicky asi nejlíp, takže ta role padla na mě, nikoho jiného jsme nesehnali. Prostě jsme si zůstali.

Ale pomáhá vám i Simonin tatínek, že?

Ano, hlavně při trénincích. Ale při závodech, když jede Simča naplno, má docela problémy stíhat. Já jsem na tom byl fyzicky líp, protože lyžuju dlouho, závodil jsem, v mládí jsem vrcholově sportoval. Lyžovat umím, mám fyzičku, takže jsem byl jediný schopný, kdo to mohl dělat.

Jak při závodech dáváte pokyny?

Mám na hlavě mikrofon a na zádech reproduktor. Alpští lyžaři mají sluchátka, ale v běžeckém lyžování je to zakázané a ani by to nefungovalo. Simča je zvyklá jet vyloženě za zvukem. Jak mám na zádech reproduktor, tak s každým výdechem říkám slovo hop, což je nejjednodušší. Máme totiž zakázanou hudbu. Původně jsme měli nahranou smyčku, abych nemusel pořád mluvit, třeba když jedeme sto metrů rovinku, ale to je v pravidlech na mezinárodních závodech zakázané.

Takže mluvíte celou dobu?

Ano. Když jedeme třeba dvacet kilometrů, tak hodinu a deset minut v kuse musím mluvit, protože kdybych přestal, tak Simča se ztrácí a neví, kam má jet. Samozřejmě když je ve stopě, je to jednodušší. Ale pořád jí musím trať popisovat.

Kolikrát si trať před závodem stihnete projet?

Pro Simču je stěžejní si ji dobře načíst. Míváme okruh dva a půl kilometru, tak si ho třeba pětkrát projedeme. Simča už trať pak zná, ví, kde jsou kopce, sjezdy a tak. Když jedeme z kopce, podávám jí před sjezdem hůlku, ona se jí chytne a jsme propojení. Dá se tam hodně získat, ale i ztratit. Důležité je odhadnout, kdy už si podat a kdy se zase rozpojit.

czeskisnowboard Obrovský úspěch českého paralyžování! Při premiéře závodů paralyžařů na MS vybojovali Simona Bubeníčková s navigátorem Davidem Šrůtkem stříbrné medaile.



Velká gratulace do Trondheimu!



: We Are Creators | @wearecreatorscz



@czeskisnowboard | @swixcz | @oakley | @oakleyskiing | @kooperativa_cz | @cez_group | @volkswagenuzitkovevozy | @cztrime | @veolia_cz | @monzascz | @gopass.travel | @autopalacecz | @audiczechrep | @uynsports



#czeskisnowboard #autopalace #autopalacecz #monzas #gopass #gopasstravel #veoliacz #DrawYourLine #TeamOakley #Prizm #cez #skupinacez #vwuzitkove #Volkswagen #vw #swix #UYN #UYNSports #cpzp oblíbit sdílet odpovědět uložit

K tomu musíte být dobře sehraní, že ano?

Přesně tak. Ale se Simčou je to opravdu jednoduché, je vnímavá a chytrá, stačí nám si párkrát projet trať a ona si ji celou pamatuje. Třeba když jezdíme první týden v prosinci na soustředění do Krkonoš, tak i taťkovi vždycky říká: „Tati, teď bude zatáčka doleva a teď doprava...“ Rok tam nebyla, ale trať si pořád pamatuje, ví, jak jdou zatáčky po sobě.

Je šikovná.

To ano. A když přijedeme na novou trať, kde jsme předtím nezávodili, je důležité si ji ze začátku projet, nacvičit si to, aby pak v závodě vše fungovalo. Ale může se to změnit. Třeba ve finále mistrovství světa v Trondheimu jsme ztratili...

Jak to?

Semifinále jsme jeli ráno, kdy trať byla poměrně rychlá, ale ve finále se zpomalila. Měli jsme nacvičené, že budeme spojení celý sjezd, ale ono to ze začátku nejelo. Němci se nás pak ptali, proč jsme dřív nepíchali. No jo, ale my byli tak naučení. Simča má největší handicap ze soupeřek, ostatní mají zbytky zraku, takže je pro ně třeba jednodušší chytit hůlku. My jsme ztratili asi pět sekund jen proto, že byl sníh pomalejší. Ale to k tomu patří, je to venkovní sport, jednou podmínky hrají pro nás, jednou pro soupeřky.

Co pro vás během závodů bývá nejtěžší?

Se stářím odchází rychlostní schopnosti a zůstávají vytrvalostní. Jak je Simča mladá a rychlá, tak při sprintech a kratších tratích mám obavy, aby mě nedojížděla. Měla by jet co nejblíž za mnou, ale zase když mi začne jezdit po patkách, tak už je to špatné. Mohl bych spadnout a ona by do mě narazila. Ideální je hlídat si odstup třeba dva tři metry a prostě to nějak odhadnout. Ale už společně jezdíme tři roky, tak vím, co Simča potřebuje. Říkám jí, kdy začíná stopa, kdy končí, odpočítávám jí zatáčky... Ale možná by pro mě bylo ideální mít zrcátko na nějaké helmě, abych viděl dozadu.

Jak často se musíte otáčet?

Hodně často. Nedokážu to říct přesně, že třeba každých pět vteřin, ale snažím se pořád periferně otáčet dozadu, abych neodjížděl moc, nebo naopak nebyl pomalý. Ale třeba na poháru ve Finsku před Vánoci nám Simča bohužel onemocněla a druhý závod jela s teplotou, už to nebyla ona. Já jel jako při tréninku a ukrajinský trenér na mě volal: „Zvolni, zvolni.“ Viděl jsem, že Simča byla najednou deset metrů za mnou a pochopil jsem, že to nepůjde, musel jsem zpomalit.

Musíte si navzájem asi hodně důvěřovat.

Určitě, bez toho to nejde. Ve Val di Fiemme, kde bude příští rok paralympiáda, byl jeden čínský trasér, který své závodnici ujel a ona kvůli tomu vylétla z trati. A než se sebrala a vstala... Tam byla taková boule, která trochu vyhazovala, on jí ujel třeba o deset metrů a nic jí neřekl. Já jsem to Simče odpočítával, aby se na to připravila, zpevnila se. Musí tam být důvěra a sehranost.

Jste pro Simonu i psychickou oporou?

Myslím, že asi jo. Náš tým je taková rodina, může se na nás spolehnout. Hodně pomáhá, když jsou na závodech i stejně staré kamarádky z týmu, které ji dokážou rozptýlit. Má to otevřenější, zabaví se, nemusí myslet jen na závod a zažije nějakou srandu, což ona ocení.