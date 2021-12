Krüger vyhrál volnou patnáctku i v Davosu, Češi při Novákově absenci bez bodů

Švýcarsko

Muži - 15 km volně: 1. Krüger 32:20,4, 2. Klaebo (oba Nor.) -22,9, 3. Usťugov (Rus.) -27,2, 4. Amundsen -32,0, 5. Holund -33,7, 6. Röthe (všichni Nor.) -38,3, 7. Malcev (Rus.) -39,4, 8. Manificat (Fr.) -50,8, 9. Jakimuškin (Rus.) -52,0, 10. Lapalus (Fr.) -54,7, ...34. Fellner -2:03,5, 74. Knop -3:24,3, 79. Kalivoda -3:44,7, 84. Kozlovský -4:14,4, 86. Lukeš (všichni ČR) -4:25,8.

Průběžné pořadí SP (po 8 z 32 závodů): 1. Klaebo 476 b., 2. Usťugov 315, 3. Bolšunov (Rus.) 267, 4. Valnes (Nor.) 241, 5. Krüger 225, 6. Jouve (Fr.) 210, ...12. Novák 141, 76. Černý 13, 86. Šeller 10, 91. Kalivoda (všichni ČR) 7.

14:00 10 km volně ženy.