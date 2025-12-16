Shiffrinová vyhrála v SP i čtvrtý slalom sezony. V Courchevelu byla suverénní

Shiffrinová vedla před letošní mistryní světa Rastovou po prvním kole o 83 setin a ve druhé jízdě svůj náskok téměř zdvojnásobila na 1,55 sekundy. Třetí skončila s odstupem 1,71 sekundy Němka Emma Aicherová, vítězka sobotního sjezdu ze Svatého Mořice.
Nejúspěšnější lyžařka historie Světového poháru Shiffrinová tentokrát v 2. kole nesoupeřila s Larou Colturiovou, jež v předchozích třech slalomech vždy dosáhla na stupně vítězů. Italská rodačka reprezentující Albánii v první jízdě vypadla, stejně jako bývalá mistryně světa Katharina Liensbergerová z Rakouska či úřadující vítězka hodnocení disciplíny v SP Zrinka Ljutičová z Chorvatska, jež nedokončila třetí slalom za sebou.
Po dalším vítězství Shiffrinová vede pořadí slalomu o 180 bodů před Colturiovou a Světový pohár celkově o 164 bodů před Novozélanďankou Alicí Robinsonovou.
V Courchevelu se měla původně po zranění zad k závodům vrátit nejlepší česká slalomářka Martina Dubovská, ale nakonec ve Francii nestartovala. Třiatřicetiletá lyžařka absolvovala v této sezoně pouze jediný start v Levi, kde skončila na 49. místě. Poté vynechala slalomy v Gurglu a Copper Mountain.
Světový pohár pokračuje o víkendu rychlostními závody ve Val d’Isére, technické disciplíny budou na programu další víkend v Semmeringu.
SP v sjezdovém lyžování v Courchevelu (Francie)
Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:42,50 (49,77+52,73), 2. Rastová (Švýc.) -1,55 (50,60+53,45), 3. Aicherová (Něm.) -1,71 (51,06+53,15), 4. Truppeová (Rak.) -1,79 (51,23+53,06), 5. Moltzanová (USA) -1,82 (51,98+52,34), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -2,18 (51,23+53,45).
Průběžné pořadí slalomu (po 4 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 400, 2. Colturiová (Alb.) 220, 3. Rastová 182, 4. Moltzanová 172, 5. Holdenerová (Švýc.) 168, 6. Dürrová (Něm.) 166.
Průběžné pořadí SP (po 11 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 558, 2. Robinsonová (N. Zél.) 394, 3. Rastová 343, 4. Aicherová 319, 5. Moltzanová 312, 6. Colturiová 302, ...54. Ledecká (ČR) 38.