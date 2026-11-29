Dubovská musela v Americe improvizovat bez vybavení. „Naše cesta sem byla trochu složitá... Nejprve bouře, pak technické problémy a nakonec se mi ztratily lyže i další věci. I když se celý tým i kluci z Kästle snažili, pořád vše postrádám,“ posteskla si na instagramu.
S rozbitou tratí si v úvodní jízdě neporadila a nenavázala na bodované 20. místo z Gurglu. Na úvod sezony v Levi vypadla česká slalomářka ve druhém kole.
Shiffrinová do svého prvního slalomu v sezoně odstartovala s číslem 1 a na prosolené a těžké trati ve Vermontu si vedla zpočátku ideálně. Vyjela si náskok 17 setin na Katharinu Truppeovou z Rakouska, Rastová byla o další setinu zpět třetí.
Druhá polovina závodu ale domácí hvězdě nevyšla, zajela až 20. čas a celkově na švýcarskou vítězku ztratila 59 setin. Rastová zopakovala v Killingtonu vítězství z předloňského roku. Americká rekordmanka tehdy kvůli zranění nestartovala.
V sobotním obřím slalomu Shiffrinová skončila druhá, po prvním kole byla rovněž v čele. Colturiová i do třetice ve slalomu v této sezoně vystoupila na pódium a dál vede hodnocení disciplíny i celého seriálu.
SP ve sjezdovém lyžování v Killingtonu (USA):
Ženy - slalom: 1. Rastová (Švýc.) 1:40,93 (50,68+50,25), 2. Colturiová (Alb.) -0,09 (50,77+50,25), 3. Shiffrinová (USA) -0,59 (50,50+51,02), 4. Truppeová (Rak.) -0,87 (50,67+51,13), 5. Hectorová -1,42 (51,59+50,76) a Aronssonová Elfmanová (obě Švéd.) -1,42 (52,07+50,28), ...Dubovská (ČR) nedokončila 1. kolo.
Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 10 závodů): 1. Colturiová 260, 2. Rastová 169, 3. Aicherová (Něm.) 168, 3. Hectorová 145, 5. Swennová-Larssonová (Švéd.) 137, 6. Truppeová 110, ...32. Dubovská 11.
Průběžné pořadí SP (po 5 ze 40 závodů): 1. Colturiová 366, 2. Rastová 254, 3. Aicherová 240, 4. Hectorová 231, 5. Moltzanová (USA) 204, 6. Shiffrinová 176, ...46. Dubovská 11.