Shiffrinová po prvním kole vede zahajovací obří slalom, po zranění se vrátila Vlhová

Už v prvním kole skončil závod na ledovci Rettenbach pro loňskou vítězku Julii Scheibovou. Rakušanka, která se v minulé sezoně radovala z malého glóbu za obří slalom, byla na úvodních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak upadla.
|
Zabystřan ladil sjezd, Dubovská dala do kupy záda. Startuje lyžařská sezona
Shiffrinová v minulé sezoně slavila šestý triumf ve Světovém poháru, čímž vyrovnala ženský rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Před novým ročníkem oznámila, že omezí starty ve slalomu, kde v posledních letech dominovala, a zaměří se na obří slalom a super-G. V obřím slalomu dnes může vybojovat 23. vítězství a celkově vyhrát 111. závod Světového poháru v kariéře.
Poprvé od vážného zranění kolene v lednu 2024 v Jasné se představila v seriálu slovenská hvězda Petra Vlhová. Vítězka Světového poháru z roku 2021 ztratila na Shiffrinovou 1,31 sekundy a patří jí zatím 11. místo.
Druhé kolo začne ve 13:30. Čeští reprezentanti v Söldenu nestartují.