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Shiffrinová po prvním kole vede zahajovací obří slalom, po zranění se vrátila Vlhová

Autor: ,
  12:13

Mikaela Shiffrinová na zahajovacím závodě Světového poháru ve sjezdovém lyžování. | foto: AP

Zahajovací závod Světového poháru ve sjezdovém lyžování rozjela nejlépe Američanka Mikaela Shiffrinová. Obhájkyně celkového prvenství v seriálu vede obří slalom v Söldenu po prvním kole o 14 setin sekundy před Švédkou Sarou Hectorovou. Třetí Švýcarka Camille Rastová na Shiffrinovou ztratila 37 setin.

Už v prvním kole skončil závod na ledovci Rettenbach pro loňskou vítězku Julii Scheibovou. Rakušanka, která se v minulé sezoně radovala z malého glóbu za obří slalom, byla na úvodních dvou mezičasech nejrychlejší, ale pak upadla.

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Shiffrinová v minulé sezoně slavila šestý triumf ve Světovém poháru, čímž vyrovnala ženský rekord Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Před novým ročníkem oznámila, že omezí starty ve slalomu, kde v posledních letech dominovala, a zaměří se na obří slalom a super-G. V obřím slalomu dnes může vybojovat 23. vítězství a celkově vyhrát 111. závod Světového poháru v kariéře.

Poprvé od vážného zranění kolene v lednu 2024 v Jasné se představila v seriálu slovenská hvězda Petra Vlhová. Vítězka Světového poháru z roku 2021 ztratila na Shiffrinovou 1,31 sekundy a patří jí zatím 11. místo.

Druhé kolo začne ve 13:30. Čeští reprezentanti v Söldenu nestartují.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Aston Villa vs. Manchester CityFotbal - 8. kolo - 24. 10. 2026:Aston Villa vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
24. 10. 13:30
  • 4.59
  • 4.54
  • 1.69
Chodov vs. SpartaFlorbal - 7. kolo - 24. 10. 2026:Chodov vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
24. 10. 13:30
  • 4.22
  • 6.49
  • 1.45
Rayo Vallecano vs. ElcheFotbal - 10. kolo - 24. 10. 2026:Rayo Vallecano vs. Elche //www.idnes.cz/sport
24. 10. 14:00
  • 1.77
  • 3.97
  • 4.71
Česká Lípa vs. PříbramFotbal - 12. kolo - 24. 10. 2026:Česká Lípa vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
24. 10. 14:30
  • 2.58
  • 3.38
  • 2.49
Vrchovina vs. HavířovFotbal - 13. kolo - 24. 10. 2026:Vrchovina vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
24. 10. 14:30
  • 1.80
  • 3.67
  • 2.94
Hodonín vs. Uh. BrodFotbal - 13. kolo - 24. 10. 2026:Hodonín vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
24. 10. 14:30
  • 1.45
  • 3.69
  • 4.99
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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