Glóbus pro královnu. Shiffrinová ovládla slalom ve Špindlu a slaví triumf v disciplíně

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v závodě ve Špindlerově Mlýně.
Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa...

Vítězka Mikaela Shiffrinová (vlevo) z USA a bronzová Emma Aicherová z Německa po slalomu ve Špindlerově Mlýně. | foto: ČTK

Americká hvězda Mikaela Shiffrinová na trati slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Americká hvězda Mikaela Shiffrinová na trati slalomu ve Špindlerově Mlýně.
Mikaela Shiffrinová (uprostřed) se raduje z triumfu ve slalomu ve Špindlerově...
Rakouská lyžařka Katharina Truppeová na svahu ve Špindlerově Mlýně během...
8 fotografií

Jediná česká zástupkyně ve druhém kole Martina Dubovská se ztrátou pěti sekund obsadila 21. místo. Adriana Jelínková, Elese Sommerová a debutantky v SP Natali Anna Machytková s Alenou Labaštovou skončily v prvním kole.

Třicetiletá Shiffrinová za vítězstvím vykročila už v první jízdě, ve které jako jediná zaznamenala čas pod 50 sekund. Nejrychlejší čas měla i ve druhém kole a vyhrála o 1,67 sekundy před Camille Rastovou ze Švýcarska. Třetí byla Němka Emma Aicherová.

Shiffrinová v probíhající olympijské sezoně vyhrála sedmý z dosavadních osmi slalomů. Vylepšila tak vlastní rekordy v počtu vítězných závodů ve slalomu (71) i výher v SP celkově (108).

Navíc jako první v historii dokázala získat v jedné disciplíně devět titulů. Její krajanka Lindsey Vonnová osmkrát triumfovala ve sjezdu, mezi muži Ingemar Stenmark osmkrát ovládl slalom a Marcel Hirscher osmkrát celkové pořadí.

Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně:

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:37,59 (48,80+48,79), 2. Rastová (Švýc.) -1,67 (50,46+48,80), 3. Aicherová (Něm.) -2,18 (50,27+49,50), 4. Truppeová (Rak.) -2,21 (50,84+48,96), 5. Holdenerová (Švýc.) -2,35 (50,06+49,88), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -2,43 (50,64+49,38), ...21. Dubovská -5,01 (52,18+50,42), v 1. kole 45. Jelínková 53,50, Labaštová, E. Sommerová, Machytková (všechny ČR) nedokončily.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 780, 2. Rastová 492, 3. Holdenerová 358, 4. Truppeová 341, 5. Colturiová (Alb.) 312, 6. Moltzanová (USA) 302, ...46. Dubovská 10.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1133, 2. Rastová 963, 3. Aicherová 684, 4. Moltzanová 614, 5. Hectorová (Švéd.) 597, 6. Vonnová (USA) 590, ...24. Ledecká (ČR) 208, 110. Dubovská 10.

