Německý sdruženář Geiger v Ramsau opět zdolal Riibera, Portyk byl sedmnáctý

1. Geiger (Něm.) 23:28,8, 2. J. M. Riiber (Nor.) -0,2, 3. Riessle (Něm.) -5,0, 4. Greiderer -10,0, 5. Lamparter (oba Rak.) -11,0, 6. Frenzel -24,1, 7. Faisst (oba Něm.) -32,7, 8. Bjoernstad (Nor.) -40,6, 9. A. Watabe (Jap.) -41,0, 10. J. L. Oftebro (Nor.) -43,5, …17. Portyk -1:21,9, 19. Vytrval -1:23,1, 43. Pažout (všichni ČR) -3:37,5.

Průběžné pořadí SP (po 5 ze 17 závodů): 1. J. M. Riiber 360, 2. Lamparter 265, 3. Geiger 251, 4. J. L. Oftebro 236, 5. Riessle 236, 6. Faisst 206, ...24. Portyk 43, 34. Vytrval 13.