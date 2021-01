Norský sdruženář Riiber slaví jubilejní výhru, z Čechů bodoval Vytrval

Val di Fiemme (Itálie)

1. J. M. Riiber (Nor.) 28:56,1, 2. Herola (Fin.) -8,4, 3. Geiger -9,8, 4. Riessle -10,8, 5. Frenzel (všichni Něm.) -11,2, 6. Graabak (Nor.) -11,8, 7. Lamparter (Rak.) -11,9, 8. A. Watabe (Jap.) -14,9, 9. Greiderer (Rak.) -17,5, 10. J. L. Oftebro (Nor.) -46,2, ...28. Vytrval -2:16,8, 37. Portyk -3:14,2, 42. Pažout (všichni ČR) -3:46,5.

Průběžné pořadí SP (po 6 ze 17 závodů): 1. J. M. Riiber 460, 2. Geiger 311, 3. Lamparter 301, 4. Riessle 286, 5. J. L. Oftebro 262, 6. Frenzel 243, ...26. Portyk 43, 35. Vytrval 16.