Portyk obsadil v Trondheimu dvacáté místo, další triumf shrábl Riiber

1. J. M. Riiber 25:03,7, 2. Krog (oba Nor.) -4,5, 3. Denifl (Rak.) -24,1, 4. A. Watabe (Jap.) -47,9, 5. Geiger (Něm.) -1:00,8, 6. Björnstad (Nor.) -1:04,6, 7. Faisst (Něm.) -1:09,7, 8. Rehrl -1:13,1, 9. Orter (oba Rak.) -1:23,5, 10. Graabak (Nor.) -1:34,0, ...20. Portyk -2:13,9, Vytrval a Pažout (všichni ČR) neodstartovali do běžecké části.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 21 závodů): 1. J. M. Riiber 958, 2. Rydzek (Něm.) 672, 3. Seidl (Rak.) 669, 4. A. Watabe 649, 5. Rehrl 620, 6. Graabak 539, ...29. Portyk 86, 53. Vytrval 5.