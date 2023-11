Riiber po veleskoku ovládl i druhý víkendový závod sdruženářů v Ruce

Světový pohár v severské kombinaci Ruka (Finsko) Závod s hromadným startem: 1. Riiber (Nor.) 173,8, 2. Lamparter 152,2, 3. Rettenegger (oba Rak.) 145,7, 4. Ilves (Est.) 144,0, 5. Graabak (Nor.) 142,9, 6. Schmid (Něm.) 140,4, ...44. Konvalinka 56,3, Pažout (oba ČR) nedokončil úvodní běh. Průběžné pořadí SP (po 3 z 21 závodů): 1. Riiber 290, 2. Lamparter 235, 3. Graabak 220, 4. Rettenegger 199, 5. a Ilves 171, 6. J.L. Oftebro (Nor.) 157, ...40. Vytrval 9, 45. Konvalinka 4.