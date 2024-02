Norský sdruženář Riiber v Otepää vyhrál rekordní osmý závod SP za sebou

Světový pohár P v severské kombinaci Otepää (Estonsko) Muži: 1. Riiber (Nor.) 134,3, 2. Ilves (Est.) 127,0, 3. Lamparter 125,3, 4. T. Rettenegger (oba Rak.) 121,0, 5. Graabak (Nor.) 120,7, 6. Rydzek (Něm.) 118,9, ...48. Pažout (ČR) 50,9.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 21 závodů): 1. Riiber 1470, 2. S. Rettenegger (Rak.) 1061, 3. Graabak 1058, 4. Lamparter 960, 5. Ilves 758, 6. Oftebro (Nor.) 749, ...47. Vytrval 36, 63. Konvalinka (ČR) 4. Ženy: 1. Westvoldová Hansenová 129,0, 2. Hagenová 113,4, 3. Mari Leinanová Lundová (všechny Nor.) 110,0.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 15 závodů): 1. Hagenová 1040, 2. Westvoldová Hansenová 960, 3. Mari Leinanová Lundová 804, ...30. Koldovská (ČR) 54.