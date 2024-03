Sdruženář Konvalinka potřetí v sezoně bodoval, v Oslu vládl suverén Riiber

Světový pohár v severské kombinaci Oslo Muži: 1. Riiber (Nor.) 23:51,0, 2. Lamparter -1:28,6, 3. S. Rettenegger (oba Rak.) -1:33,5, 4. Graabak (Nor.) -2:01,7, 5. Rehrl -2:04,8, 6. J. Rettenegger (oba Rak.) -2:15,0, ...37. Konvalinka -4:40,0, Vytrval (oba ČR) nestartoval. Průběžné pořadí SP (po 19 z 21 závodů): 1. Riiber 1770, 2. S. Rettenegger 1391, 3. Graabak 1295, 4. Lamparter 1266, 5. Ilves (Est.) 1047, 6. Oftebro (Nor.) 919, ...49. Vytrval 36, 58. Konvalinka 21. Ženy: 1. Hagenová 14:47,6, 2. Mari Leinanová Lundová -2,6, 3. Westvoldová Hansenová (všechny Nor.) -37,9, ...Koldovská (ČR) nedokončila. Průběžné pořadí SP (po 14 z 15 závodů): 1. Hagenová 1340, 2. Westvoldová Hansenová 1200, 3. Mari Leinanová Lundová 1044, ...31. Koldovská 54.