Geiger vyhrál druhý závod sdruženářů v Lillehammeru, Češi nebodovali

Světový pohár v severské kombinaci Lillehammer Muži: 1. Geiger 17:44,0, 2. Schmid (oba Něm.) stejný čas, 3. Riiber (Nor.) -1,9, 4. Lamparter -5,3, 5. Rettenegger (oba Rak.) -7,4, 6. Oftebro (Nor.) -11,1, ...41. Konvalinka 1:49,7, 46. Vytrval (oba ČR) -2:01,6. Průběžné pořadí SP (po 5 z 19 závodů): 1. Riiber 440, 2. Schmid 410, 3. Geiger 382, 4. Rydzek (Něm.) 290, 5. Lamparter 262, 6. Graabak (Nor.) 249, ...40. Konvalinka 24, 45. Vytrval 15.