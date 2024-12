Riiber si doma v Lillehammeru připsal druhé vítězství v sdruženářské sezoně

Světový pohár v severské kombinaci Lillehammer Muži: 1. Riiber (Nor.) 24:07,4, 2. Schmid (Něm.) -36,7, 3. Lamparter (Rak.) -36,7, 4. Oftebro (Nor.) -54, 5. Ilves (Est.) 57,6, 6. Graabak (Nor.) -1:02,5, ...38. Vytrval -3:01,2, 45. Konvalinka (oba ČR) -3:27,1.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 19 závodů): 1. Riiber 360, 2. Schmid 320, 3. Geiger 282, 4. Rydzek (oba Něm.) 250, 5. Graabak 197, 6. Lamparter 192, ...38. Konvalinka 24, 43. Vytrval 15. Ženy: 1. I. M. Hagenová (Nor.) 13:43,4, 2. Armbrusterová (Něm.) -51,1, 3. Westvoldová Hansenová (Nor.) -55,7.

Průběžné pořadí SP (po 2 z 14 závodů): 1. I. M. Hagenová 200, 2. Westvoldová Hansenová 170, 3. Armbrusterová 145.