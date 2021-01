Watabe v Lahti prvně v sezoně vyhrál, Riiber potvrdil vedení v SP

Lahti

1. A. Watabe (Jap.) 24:46,6, 2. J. M. Riiber (Nor.) -10,8, 3. Jamamoto (Jap.) -25,1, 4. Rydzek -28,9, 5. Riessle -44,4, 6. Geiger (všichni Něm.) -55,6, 7. Graabak -55,9, 8. Oftebro (oba Nor.) -56,7, 9. Herola (Fin.) -57,0, 10. Weber (Něm.) 57,0, ...36. Vytrval -4:00,2, Pažout (oba ČR) nenastoupil do běžecké části.



Průběžné pořadí SP (po 8 ze 17 závodů): 1. Riiber 640 b., 2. Geiger 411, 3. Riessle 363, 4. A. Watabe 328, 5. Frenzel (Něm.) 323, 6. Oftebro 316, ...29. Portyk (ČR) 43, 39. Vytrval 16.