Riiber v Lillehammeru vyhrál čtvrtý závod SP v severské kombinaci za sebou

Muži: 1. Riiber (Nor.) 25:55,3, 2. Lamparter (Rak.) -33,8, 3. Graabak -36,5, 4. J. L. Oftebro (oba Nor.) -36,5, 5. Rettenegger (Rak.) 42,4, 6. Schmid (Něm.) -48,7, ...46. Vytrval 5:39,9, Pažout (oba ČR) nenastoupil do běžecké části

Průběžné pořadí SP (po 5 z 21 závodů): 1. Riiber 490 b., 2. Lamparter 380, 3. Graabak 380, 4. J. L. Oftebro 317, 5. Rettenegger 305, 6. Schmid 280, ...45. Vytrval 11, 51. Konvalinka (ČR) 4