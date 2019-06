Čeští sdruženáři si budou část přípravy platit sami

„Nebudou to žádné likvidační částky, ale závodníci si budou muset na přípravu něco připlatit. Budou se tak podílet na jejím zabezpečení a současně to zvýší jejich spoluzodpovědnost za kvalitu tréninku i výsledky,“ vysvětlil Tomáš Slavík, sportovní ředitel Úseku severské kombinace Svazu lyžařů ČR.

„Shodli jsme se, že je třeba obecně změnit přístup k reprezentantům. Určitě není pravda, že by nedělali v přípravě to, co mají, ale pokud se chtějí dostat do světové seniorské špičky, musí pochopit, že tento sport je tvrdý a častokrát bolí. Současně je třeba, aby si uvědomili, že zejména zahraniční příprava není zadarmo, ale stojí nemalé prostředky.“

Reprezentanti v severské kombinaci zároveň dostanou k dispozici část reklamní plochy na kombinézách, aby si mohli finanční náklady u svých osobních sponzorů vykompenzovat. „Tato praxe už ostatně ve většině ostatních lyžařských disciplín úspěšně funguje,“ uvedl Slavík.

„Výrazně se také omezí cestování a zkrátí se tréninkové bloky. Přípravu, u níž to bude možné, absolvují sdruženáři v České republice. Do zahraničí budou vyjíždět na kratší skokanské soustředění prokládaná i tréninkem na Ještědu,“ vyložil další úsporná opatření.

Od minulé sezony očekávali sdruženáři výraznější progres od světových juniorských šampionů a medailistů z minulých let, ten se však nekonal. Nejlepší v celkovém pořadí Světového poháru byl už osvědčený Tomáš Portyk, který obsadil až 36. místo. Na hraně třetí a čtvrté desítky se nejlepší čeští sdruženáři pohybovali i na mistrovství světa.

Tomáš Portyk byl v sezoně SP z Čechů nejlepší, ale až na výjimky za světovou elitou zaostal.

Krátce po skončení minulé sezony mělo vedení úseku s trenéry a závodníky dvě hodně otevřené debaty. Žádné hlavy však nakonec nepadaly. Realizační tým se pro příští sezonu nezměnil a v reprezentačním družstvu s výjimkou Miroslava Dvořáka, který na jaře ukončil kariéru, zůstala stejná sestava.

Pod vedením trenéra Marka Šablatury a asistenta Vladimíra Šmída zahájí letní přípravu Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval a David Zemek (všichni z Dukly Liberec).

„V loňském roce se trenéři snažili závodníkům naordinovat větší objemový trénink, aby nabrali potřebnou kondici a vytrvalostní základ, z něhož budou v dalších letech brát. V běžecké části se opravdu ukázalo znatelné zlepšení, ale tento systém tréninku nám naboural skokanskou připravenost,“ řekl Slavík.

„Mezinárodní špička se v posledních letech mnohem víc soustředí právě na skokanskou specializaci. Vzhledem k tomu, že v České republice není v zimě jediný funkční můstek, museli reprezentanti neustále někam dojíždět, což jen zvyšovalo jejich únavu z už tak náročných cest do dějišť závodů Světového poháru.“

Na přelomu srpna a září čekají reprezentanty starty na Letní Grand Prix, ale celého seriálu se Češi nezúčastní. Poté sdruženáři vyrazí na první sníh, Světový pohár startuje v listopadu.

Pro nadcházející sezonu však český tým nemá tolik míst jako v té minulé, kdy mohlo startovat až pět sdruženářů. „Teď máme jistou kvótu pouze dvou závodníků - jeden je placený FIS a druhý se účastní na náklady našeho svazu. Znamená to, že další členové áčka absolvují závody Kontinentálního poháru s cílem získat zde co nejvíc bodů a postupně zvýšit kvótu na tři reprezentanty,“ doplnil šéf sdruženářů Tomáš Slavík.