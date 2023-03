Sdruženář Riiber potvrdil na Světovém poháru v Oslu formu z Planice

Pětadvacetiletý Riiber vyhrál s téměř dvouminutovým náskokem před Němcem Julianem Schmidem a Rakušanem Johannesem Lamparterem. Potvrdil formu z Planice, kde získal všechny čtyři zlaté medaile, jež byly k dispozici, a s celkově osmi tituly se stal nejúspěšnějším sdruženářem v historii MS.

Ve Světovém poháru nicméně Riiber triumfoval v kalendářním roce poprvé a je bez šance získat popáté za sebou křišťálový glóbus za celkové hodnocení. Vítěz rekordních 54 pohárových závodů totiž v lednu několik dílů SP kvůli nemoci a přípravě na šampionát vynechal.

Lamparter díky třetímu místu zvýšil vedení v seriálu na 136 bodů před Norem Jensem Luraasem Oftebroem, jenž dojel pátý. Do konce sezony zbývají tři závody, v neděli v Oslu a závěrečné dva za dva týdny v Lahti.

Čeští reprezentanti Vytrval a Ondřej Pažout byli na hraně třicítky už po skoku. Po desetikilometrovém běhu nakonec Vytrvalovi chybělo alespoň k jednomu bodu šest desetin sekundy. Ondřej Pažout obsadil 35. pozici, Tomáš Portyk byl na 47. místě.

V Oslu Světový pohár uzavřely ženy a pro desáté vítězství v desátém závodu sezony si dojela Norka Gyda Westvoldová-Hansenová. Dvacetiletá suverénka nenašla v této zimě přemožitelku nejen v SP, ale ani na mistrovství světa v Planici, kde získala zlato v individuálním závodu i soutěži smíšených týmů. Česká reprezentantka Tereza Koldovská dnes obsadila poslední, 26. místo.

Některé ze závodnic nastoupily do závěrečného závodu sezony s namalovanými vousy na protest proti tomu, že Mezinárodní olympijský výbor nezařadil jejich závody do programu OH 2026. Severská kombinace zůstává jediným sportem, na němž pod pěti kruhy závodí jen muži.