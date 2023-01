Lamparter vyhrál prestižní minisérii Seefeld Triple, čeští sdruženáři nebodovali

Závod SP v severské kombinaci v Seefeldu (Rakousko): Muži: 1. Lamparter (Rak.) 30:26,4, 2. Schmid (Něm.) -16,5, 3. J. L. Oftebro (Nor.) -17,4, 4. Geiger (Něm.) -23,5, 5. Rettenegger (Rak.) -23,8, 6. Ilves (Est.) -35,2, ...31. Pažout -2:57,0, Portyk nedokončil, Vytrval (všichni ČR) nenastoupil do běhu. Průběžné pořadí SP (po 14 z 21 závodů): 1. Lamparter 895, 2. Schmid 794, 3. J. L. Oftebro 764, 4. Riiber (Nor.) 723, 5. Geiger 563, 6. Rehrl (Rak.) 476, ...50. Portyk 10, 59. Vytrval 2.