Ztrácí Riiber lesk? Poslední závod sdruženářů před Pekingem vyhrál Graabak

1. Graabak (Nor.) 30:08,6, 2. Lamparter (Rak.) -1,5, 3. J. M. Riiber (Nor.) -14,9, 4. Geiger (Něm.) -47,8, 5. J.L. Oftebro (Nor.) -48,3, 6. Herola (Fin.) -49,9, 7. Ilves (Est.) -1:03,3, 8. Rehrl (Rak.) -1:07,7, 9. Schmid -1:30,0, 10. Weber (oba Něm.) -1:35,5.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 22 závodů): 1. Lamparter 1030 b., 2. J. M. Riiber 883, 3. Geiger 776, 4. Graabak 575, 5. Frenzel (Něm.) 518, 6. Ilves 516, ...31. Portyk 54, 47. Daněk 10, 49. Vytrval 7, 56. Pažout (všichni ČR) 1.