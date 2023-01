Závod sdruženářů v Otepää ovládl Schmid. Z Čechů se nejlépe umístil Vytrval

SP v severské kombinaci v Otepää (Estonsko): Muži: 1. Schmid (Něm.) 24:39,5, 2. Lamparter -1,6, 3. Rehrl (oba Rak.), 4. R. Jamamoto (Jap.) oba -1,8, 5. J.L. Oftebro -29,7, 6. Graabak (oba Nor.) -29,9, ...35. Vytrval -2:05,1, Portyk (oba ČR) nedokončil. Průběžné pořadí SP (po 9 z 23 závodů): 1. Riiber (Nor.) 558, 2. J. L. Oftebro 544, 3. Schmid 493, 4. R. Jamamoto 406, 5. Lamparter 405, 6. Geiger (Něm.) 321, ...46. Portyk 10, 55. Vytrval 2. Ženy: 1. Westvoldová Hansenová (Nor.) 14:34,8, 2. Armbrusterová (Něm.) -26,6, 3. Hirnerová (Rak.) -27,8, ...20. Hradilová (ČR) -3:15,4. Průběžné pořadí SP (po 5 z 11 závodů): 1. Westvoldová Hansenová 500, 2. Armbrusterová 310, 3. Hirnerová 300, ...24. Hradilová 27, 31. Koldovská (ČR) 12.