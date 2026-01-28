Pátý triumf a rekord. Kristoffersen ovládl noční slalom ve Schladmingu

Jednatřicetiletý Kristoffersen porazil o 34 setin sekundy krajana Atleho Lieho McGratha, s nímž si oproti prvnímu kolu vyměnil místo. Nejrychlejší druhá jízda vynesla z osmé pozice až na stupně vítězů Francouze Clémenta Noëla, jenž bude v únoru v Bormiu obhajovat olympijské zlato.
Čtyřnásobný nejlepší slalomář sezony Kristoffersen se dočkal prvního vítězství od loňského března. Zapsal 34. triumf v kariéře, dvanáct let po premiérové výhře právě na sjezdovce Planai ve Schladmingu.
Druhé místo vyneslo McGratha do vedení hodnocení slalomu, před tentokrát čtvrtým Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie nicméně vede pouze o bod.
Posledním mužským závodem před olympijskými hrami bude nedělní sjezd v Crans Montaně.
SP ve sjezdovém lyžování
Schladming (Rakousko)
Muži - slalom: 1. Kristoffersen 1:53,80 (53,27+1:00,53), 2. McGrath (oba Nor.) -0,34 (53,12+1:01,02), 3. Noël (Fr.) -0,54 (54,00+1:00,34), 4. Pinheiro Braathen (Braz.) -1,53 (53,90+1:01,43), 5. Gstrein (Rak.) -1,75 (54,34+1:01,21), 6. Haugan (Nor.) -1,99 (54,15+1:01,64)