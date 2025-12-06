Špindl? Vždycky měl výborný ohlas, říká Strachová. Dcerka po ní lyžařka nebude

Lyžařka Šárka Strachová během Světového poháru v roce 2017. | foto: Profimedia.cz

Markéta Plšková
Když si vyjede na svah, tak vedle ní lyžuje sedmiletá dcera Ema. Když se účastní Světového poháru v alpském lyžování, tak coby televizní spolukomentátorka. A když i po vlastní kariéře vkročila do sportovního světa, vybudovala kliniku fyzioterapie a sama si dělá lekce koučinku. Bývalá lyžařka Šárka Strachová se ve čtyřiceti zkrátka nezastaví.

„Dělá mi radost, když vím, kolika lidem už jsme dokázali pomoct,“ říká bronzová medailistka z olympijských her ve Vancouveru v rozhovoru pro iDNES Premium. „Už dlouho se zajímám i o mentální stránku, snažím se v této oblasti vzdělávat.“ A těší se i na lednovou zastávku Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

Jak vzpomínáte na tamní závody?
Startovala jsem tam, myslím, třikrát, bohužel se mi tam nikdy moc nedařilo. Nebyla jsem typem závodnice, která dokáže využít domácího prostředí, nejlépe jsem tam skončila pátá. Ale to nemění nic na tom, že závody ve Špindlu měly výborný ohlas mezi lyžařkami i trenéry.

Před dvěma lety jsem kliniku prodala, teď v ní figuruju externě. Jako když vám vyroste dítě a pustíte ho do světa.

Špindl? Vždycky měl výborný ohlas, říká Strachová. Dcerka po ní lyžařka nebude

Premium
Horská se zlepšila, ale bronz neobhájila. Stejně jako Knedla bere na ME čtvrté místo

Plavkyně Kristýna Horská ve finále dvoustovky prsa.

Kristýna Horská doplavala na mistrovství Evropy v krátkém bazénu čtvrtá na 200 metrů prsa. Od obhajoby bronzu ji dělilo 14 setin sekundy. Dohmátla v čase 2:19,44 minuty, což bylo o devatenáct setin...

5. prosince 2025  19:51,  aktualizováno  21:08

Jen mi nezkazte bráchu, přeje si Nestrašil. Třinec má problémy v úvodu zápasů, cítí

Andrej Nestrašil z Třince se snaží vyzrát na libereckého brankáře Petr Kváču.

Zejména ve třetí třetině měli drtivou převahu a během celého utkání i spoustu šancí, jenže náskok Liberce dotahovali marně. Hokejoví Oceláři Třinec ve 29. kole extraligy podlehli Bílým Tygrům 3:5....

5. prosince 2025  20:39

