„Dělá mi radost, když vím, kolika lidem už jsme dokázali pomoct,“ říká bronzová medailistka z olympijských her ve Vancouveru v rozhovoru pro iDNES Premium. „Už dlouho se zajímám i o mentální stránku, snažím se v této oblasti vzdělávat.“ A těší se i na lednovou zastávku Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.
Jak vzpomínáte na tamní závody?
Startovala jsem tam, myslím, třikrát, bohužel se mi tam nikdy moc nedařilo. Nebyla jsem typem závodnice, která dokáže využít domácího prostředí, nejlépe jsem tam skončila pátá. Ale to nemění nic na tom, že závody ve Špindlu měly výborný ohlas mezi lyžařkami i trenéry.
Před dvěma lety jsem kliniku prodala, teď v ní figuruju externě. Jako když vám vyroste dítě a pustíte ho do světa.