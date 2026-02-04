Čtyři olympiády a dost. Snowboardistka Pančochová vsadí výhradně na freeride

Pančochová v této sezoně zasáhla pouze do prosincového Světového poháru v americkém Copperu a pod pěti kruhy v Itálii nenaváže na starty ve Vancouveru, Soči, Pchjongčchangu a Pekingu.
„Rozhodla jsem se, že je čas přesunout energii z parku do freeridu,“ uvedla Pančochová. Doplnila, že jízda ve volném terénu je pro ni srdeční záležitost. „Backcountry je moje srdcovka a být ve flow stejtu při jízdě z kopce v hlubokém sněhu je nejvíc,“ konstatovala.
Pančochová v kariéře absolvovala podle statistik mezinárodní federace FIS od roku 2007 ve Světovém poháru 76 závodů ve slopestylu, v U-rampě a Big Airu. Slavila tři vítězství, k tomu přidala ještě tři třetí místa. Startovala na osmi mistrovstvích světa a před 15 lety v La Molině ve Španělsku vybojovala svoji jedinou medaili. O dva roky později skončila druhá ve slopestylu také na prestižních X-Games v Aspenu.
Na olympijských hrách je jejím nejlepším výsledkem páté místo rovněž ve slopestylu v Soči 2014.
„Šestnáct let, čtyři olympiády. Spousta výher, pádů a zranění a znovu se postavit na nohy a začít trénovat, protože za čtyři roky bude zase olympiáda. Posledních 16 let jsem žila ve čtyřletém cyklu,“ shrnula dosavadní kariéru Pančochová.
„A vždycky jsem se snažila připravit co nejlíp na start na olympiádě. Olympiáda je tu znovu a je to trochu divný pocit, ale letos poprvé nebudu závodit a (budu) jenom fandit našim sportovcům,“ dodala.