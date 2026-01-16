Skokan Koudelka v Sapporu postoupil z kvalifikace, Rygl ani veterán Kasai neuspěli

Autor: ,
  9:59
Roman Koudelka s přehledem postoupil v Sapporu do sobotního závodu Světového poháru ve skoku na lyžích. V kvalifikaci skočil 118,5 metru a obsadil 21. místo. Mezi padesátku účastníků se naopak nevešel druhý český reprezentant David Rygl. Výkon 107 metrů mu stačil jen na 58. pozici.

Roman Koudelka na Turné čtyř můstků v Bischofshofenu. | foto: Reuters

Neuspěl ani třiapadesátiletý Noriaki Kasai, byť například o 33 let mladšího Rygla dokázal nechat o tři místa za sebou. Japonský idol se po roce vrátil do SP v rámci takzvané národní skupiny a znovu vylepšil vlastní věkový rekord. Předvedl skok dlouhý 110,5 metru a za postupem zaostal o 5,8 bodu.

Jak probíhá návrat Rusů. Skokani narazili u Poláků, otázky vzbudil kouč bez akreditace

Kasai mezi elitou debutoval před 37 lety v prosinci roku 1988 a od Albertville 1992 do Pchjongčchangu 2018 startoval na osmi olympijských hrách za sebou. Jeho snaha kvalifikovat se i na únorové hry do Itálie mu ale vzhledem k velké konkurenci v japonském týmu s vysokou pravděpodobností nevyjde.

Dnes byl z desítky domácích skokanů jedním ze dvou, kteří kvalifikací neprošli. Džunširo Kobajaši nicméně doplatil na diskvalifikaci. Jeho mladší bratr Rjoju potvrdil roli jednoho z favoritů a kvalifikaci vyhrál jasně nejdelším skokem dne 139 metrů před slovinským lídrem Světového poháru Domenem Prevcem (135,5). Uspěl třeba i bývalý sdruženář Go Jamamoto, který ve skokanském seriálu debutuje.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Liberec B vs. Mladá BoleslavFotbal - - 16. 1. 2026:Liberec B vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.85
  • 3.90
  • 3.30
Olomouc vs. LegiaFotbal - - 16. 1. 2026:Olomouc vs. Legia //www.idnes.cz/sport
16. 1. 11:30
  • 3.62
  • 3.20
  • 2.01
Nyíregyháza vs. Hradec KrálovéFotbal - - 16. 1. 2026:Nyíregyháza vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 1. 13:00
  • 4.02
  • 3.78
  • 1.67
Bartoň vs. KukuškinTenis - - 16. 1. 2026:Bartoň vs. Kukuškin //www.idnes.cz/sport
16. 1. 14:30
  • 2.37
  • -
  • 1.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti...

16. ledna 2026  10:27

Skokan Koudelka v Sapporu postoupil z kvalifikace, Rygl ani veterán Kasai neuspěli

Roman Koudelka na Turné čtyř můstků v Bischofshofenu.

Roman Koudelka s přehledem postoupil v Sapporu do sobotního závodu Světového poháru ve skoku na lyžích. V kvalifikaci skočil 118,5 metru a obsadil 21. místo. Mezi padesátku účastníků se naopak...

16. ledna 2026  9:59

Táta řezal taky, mám předpoklady. Dobrý hit je stejný jako gól, tvrdí tvrďák z Plzně

Daniel Malák z Plzně (vlevo) se snaží dostat se ke kotouči.

Nejprve jedna statistická oprava. V kolonce váha najdete na hokejových serverech u plzeňského obránce Daniela Maláka údaj 77 kilogramů. Na dotaz, zda to stále platí, se ale třiadvacetiletý zadák jen...

16. ledna 2026  9:53

Dva postupy za pět a půl hodiny. Jako hrát v restauraci, směje se Menšík před finále

Jakub Menšík zdraví diváky po úspěšném semifinále v Aucklandu.

Před rokem v Aucklandu šťastně pózoval s trofejí 38letý veterán Gaël Monfils, letos může mít turnaj hned o osmnáct let mladšího vítěze. Do finále se totiž probojoval český tenisový talent Jakub...

16. ledna 2026  9:30

Hru o záchranu jsem nečekal, říká Šancl. Do Baníku šel původně za Hapalem

Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž...

Před rokem Filip Šancl přestoupil z Jihlavy do Slavie Praha, odkud zamířil na hostování do Pardubic. A v září mu šéfové Slavie umožnili přestup do ostravského Baníku. K jeho týmu se připojil v...

16. ledna 2026  9:13

Plány Atleta roku Štefely po konci kariéry? Šipky nebo práce v pneuservisu

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku

Výškař Jan Štefela má za sebou úspěšnou sezonu. Stříbro z halového mistrovství Evropy a bronz z mistrovství světa mu vynesly také prestižní ocenění Atlet roku. Přesto čtyřiadvacetiletý reprezentant...

16. ledna 2026

Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:51

Krejčí v základu, Atlanta ale neuspěla. Veterán Thompson předvedl sezonní výkon

Jalen Johnson posílá přihrávku na Víta krejčího.

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA v hale Portlandu 101:117 a klesli v tabulce Východní konference na desátou příčku. Český reprezentační rozehrávač počtvrté za sebou nastoupil v...

16. ledna 2026  8:41

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za...

16. ledna 2026  8:30

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

16. ledna 2026  6:39

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Menšík vyhrál dva zápasy za den a je ve finále. O titul zabojuje také Macháč

Jakub Menšík si jde pro bekhend v semifinále turnaje v Aucklandu.

Hned dva čeští tenisté mají před nedělním startem Australian Open parádní formu! Jakub Menšík postoupil do finále v Aucklandu, když v pátek zvládl odložené čtvrtfinále i semifinále, a Tomáš Macháč se...

16. ledna 2026  6:06

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

vydáno 16. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.