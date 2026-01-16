Skokan Koudelka v Sapporu postoupil z kvalifikace, Rygl ani veterán Kasai neuspěli

Neuspěl ani třiapadesátiletý Noriaki Kasai, byť například o 33 let mladšího Rygla dokázal nechat o tři místa za sebou. Japonský idol se po roce vrátil do SP v rámci takzvané národní skupiny a znovu vylepšil vlastní věkový rekord. Předvedl skok dlouhý 110,5 metru a za postupem zaostal o 5,8 bodu.
Kasai mezi elitou debutoval před 37 lety v prosinci roku 1988 a od Albertville 1992 do Pchjongčchangu 2018 startoval na osmi olympijských hrách za sebou. Jeho snaha kvalifikovat se i na únorové hry do Itálie mu ale vzhledem k velké konkurenci v japonském týmu s vysokou pravděpodobností nevyjde.
Dnes byl z desítky domácích skokanů jedním ze dvou, kteří kvalifikací neprošli. Džunširo Kobajaši nicméně doplatil na diskvalifikaci. Jeho mladší bratr Rjoju potvrdil roli jednoho z favoritů a kvalifikaci vyhrál jasně nejdelším skokem dne 139 metrů před slovinským lídrem Světového poháru Domenem Prevcem (135,5). Uspěl třeba i bývalý sdruženář Go Jamamoto, který ve skokanském seriálu debutuje.