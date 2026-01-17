Skokan Koudelka vylepšil své sezonní maximum, na SP v Sapporu obsadil 17. místo

Skokan na lyžích Roman Koudelka 17. místem v Sapporu zaznamenal svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru za téměř dva roky. Pro osmou výhru v sezoně si do Japonska přijel lídr seriálu Domen Prevc ze Slovinska.
Český skokan na lyžích Roman Koudelka během Světového poháru v Sapporu. | foto: Profimedia.cz

Šestatřicetiletý Koudelka před jedenácti lety ve skokanském areálu Okurajama dosáhl na jedno ze svých pěti vítězství ve Světovém poháru. V sobotním závodě předvedl vyrovnané kvalitní pokusy 125 a 126 metrů a připsal si nejlepší výsledek od března 2024, kdy byl devátý na středním můstku v Trondheimu. Dosavadním maximem českého veterána v olympijské sezoně bylo 19. místo z Innsbrucku.

Minisérii tří závodů bez výhry ukončil v Sapporu suverén sezony Prevc. Vítěz Turné čtyř můstků předvedl ve druhém kole i s rozbitou přezkou na botě veleskok 141 metrů a triumfoval s málo vídaným náskokem 22,1 bodu. Na stupně vítězů ho doprovodili domácí Japonci Naoki Nakamura a Ren Nikaido.

Šestadvacetiletý Prevc suverénně kráčí za ziskem křišťálového glóbu, před Japoncem Rjoju Kobajašim, který v Sapporu obsadil páté místo, vede už o 447 bodů. Koudelka, jenž z úvodních 13 závodů sezony postoupil do druhého kola jen jednou, bodoval počtvrté za sebou a patří mu průběžná 41. pozice.

Druhý individuální závod je v Sapporu na programu v neděli. Předcházet mu bude opět kvalifikace, v níž bude o postup usilovat také druhý český reprezentant David Rygl, jenž se do sobotního závodu nedostal.

Světový pohár ve skocích na lyžích mužů

Sapporo (Japonsko)

1. Prevc (Slovin.) 285,7 (132+141), 2. Nakamura 263,6 (134+132,5), 3. Nikaido (oba Jap.) 257,6 (130+129,5), 4. Hörl (Rak.) 256,4 (136+127), 5. R. Kobajaši (Jap.) 256,0 (126,5+130), 6. Embacher (Rak.) 254,5 (134,5+127), ...17. Koudelka (ČR) 231,1 (126+125).

Průběžné pořadí SP (po 16 z 29 závodů): 1. Prevc 1314, 2. R. Kobajaši 867, 3. Nikaido 721, 4. Lanišek (Slovin.) 721, 5. Hörl 675, 6. Raimund (Něm.) 641, ...41. Koudelka 38.

Skokan Koudelka vylepšil své sezonní maximum, na SP v Sapporu obsadil 17. místo

