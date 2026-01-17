Skokan Koudelka vylepšil své sezonní maximum, na SP v Sapporu obsadil 17. místo

Šestatřicetiletý Koudelka před jedenácti lety ve skokanském areálu Okurajama dosáhl na jedno ze svých pěti vítězství ve Světovém poháru. V sobotním závodě předvedl vyrovnané kvalitní pokusy 125 a 126 metrů a připsal si nejlepší výsledek od března 2024, kdy byl devátý na středním můstku v Trondheimu. Dosavadním maximem českého veterána v olympijské sezoně bylo 19. místo z Innsbrucku.
|
Skokan Koudelka v Sapporu postoupil z kvalifikace, Rygl ani veterán Kasai neuspěli
Minisérii tří závodů bez výhry ukončil v Sapporu suverén sezony Prevc. Vítěz Turné čtyř můstků předvedl ve druhém kole i s rozbitou přezkou na botě veleskok 141 metrů a triumfoval s málo vídaným náskokem 22,1 bodu. Na stupně vítězů ho doprovodili domácí Japonci Naoki Nakamura a Ren Nikaido.
Šestadvacetiletý Prevc suverénně kráčí za ziskem křišťálového glóbu, před Japoncem Rjoju Kobajašim, který v Sapporu obsadil páté místo, vede už o 447 bodů. Koudelka, jenž z úvodních 13 závodů sezony postoupil do druhého kola jen jednou, bodoval počtvrté za sebou a patří mu průběžná 41. pozice.
Druhý individuální závod je v Sapporu na programu v neděli. Předcházet mu bude opět kvalifikace, v níž bude o postup usilovat také druhý český reprezentant David Rygl, jenž se do sobotního závodu nedostal.
Světový pohár ve skocích na lyžích mužů
Sapporo (Japonsko)
1. Prevc (Slovin.) 285,7 (132+141), 2. Nakamura 263,6 (134+132,5), 3. Nikaido (oba Jap.) 257,6 (130+129,5), 4. Hörl (Rak.) 256,4 (136+127), 5. R. Kobajaši (Jap.) 256,0 (126,5+130), 6. Embacher (Rak.) 254,5 (134,5+127), ...17. Koudelka (ČR) 231,1 (126+125).
Průběžné pořadí SP (po 16 z 29 závodů): 1. Prevc 1314, 2. R. Kobajaši 867, 3. Nikaido 721, 4. Lanišek (Slovin.) 721, 5. Hörl 675, 6. Raimund (Něm.) 641, ...41. Koudelka 38.