Životní výsledek na závěr sezony. Schützová obsadila 4. místo na Ski Classics

  14:15
Běžkyně na lyžích Sandra Schützová obsadila v závodě Summit 2 Senja na 60 km čtvrté místo a na závěr sezony Ski Classics si připsala nejlepší výsledek v kariéře. Své maximum v seriálu dálkových běhů si v Norsku vylepšil také Fabián Štoček, který skončil čtrnáctý.

Sandra Schützová | foto: Tobias SCHWARZ / AFP / AFP / Profimedia

Čtyřiatřicetiletá Schützová závodící za tým Kaffebryggeriet DRIV doběhla se ztrátou 2:33 minuty na vítěznou Norku Anikken Gjerde Alnaesovou, za premiérovými stupni vítězů zaostala zhruba 70 sekund. Dosavadním nejlepším výsledkem účastnice únorových olympijských her bylo ve Ski Classic páté místo z prosincového závodu v Bad Gasteinu.

Štoček, člen týmu Slavia Pojišťovna Robinson Trentino, doběhl do cíle v Bardufossu 4:50 minuty za vítězným Amundem Riegem z Norska.

Celkovými šampiony třináctidílného seriálu se stali vítězové dnešního závodu. Schützová byla čtrnáctá o jednu příčku před Terezou Hujerovou, mezi muži skončil Štoček jako nejlepší z Čechů na 31. pozici.

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Motorkář Pabiška vyhrál v Portugalsku. Co dál? Láká mě Šestidenní, říká

David Pabiška přidal do své bohaté sbírky další trofej. Z Maroka si přivezl...

Motocyklový závodník David Pabiška má dobře našlápnuto k obhajobě titulu veteránského mistra světa. Po slavné Rallye Dakar ovládl v této kategorii i závod v Portugalsku. Zvažuje také start na...

29. března 2026  14:49

Jágr: Konec kariéry? Oficiální to není. Už mi ale nedává smysl hokeji tolik obětovat

Jaromír Jágr při rozbruslení předzápasem s Vítkovicemi.

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr v rozhovoru pro web zámořské NHL uvedl, že kariéru ještě oficiálně neuzavřel. Připustil však, že mu nedává smysl trávit tolik času přípravou na zápas, aby pak...

29. března 2026  14:32

Skokan Lindvik vyhrál na mamutím můstku v Planici poslední závod Světového poháru

Nor Marius Lindvik skáče během závodu Světového poháru v Planici.

Závěrečný závod sezony Světového poháru skokanů na lyžích na mamutím můstku v Planici vyhrál Nor Marius Lindvik. Již jistý vítěz seriálu domácí Domen Prevc byl druhý, třetí skončil Johann André...

29. března 2026  13:56

Sudí Zelinka mezi obviněnými ve fotbalové kauze není. Postup FAČR byl nešťastný, říká

Rozhodčí Miroslav Zelinka během ligového utkání mezi Slováckem a Slavií.

Se jménem Miroslava Zelinky spojila Etická komise fotbalové asociace zápas Českých Budějovic s Karvinou z jara 2024, kdy podle ní jednal pod úplatkem od karvinského primátora. Mezi obviněnými však...

29. března 2026  13:53

O 20 bodů lepší? Vážně? Tance v Praze: historický debut i bronzový šok s pískotem

MEDAILOVÉ SELFIE NA ZÁVĚR ŠAMPIONÁTU. Pódium soutěže tanečních párů na...

Ještě před rokem by si takové složení medailistů na mistrovství světa uměl představit jen málokdo. Zvlášť v tancích na ledě, nejrigidnější krasobruslařské disciplíně, kde se k vrcholu kráčí postupně...

29. března 2026  13:02

Vše proti mně. Russella štvala smůla, cítí se ohrožený? Šéf chce Antonelliho chránit

Andrea Kimi Antonelli mává fanouškům po triumfu ve Velké ceně Japonska.

Kroužil po trati v Suzuce a nakvašeně prskal do týmové vysílačky: „To je prostě neuvěřitelné!“ Právě absolvoval zastávku v boxech. A pak to přišlo. Havárie Olivera Bearmana, žluté vlajky, výjezd...

29. března 2026  12:55

Čeští curleři otočili zápas s Norskem a zapsali první výhru na mistrovství světa

Curleři Lukáš Klíma, Martin Jurík a Lukáš Klípa zápasí proti Norsku na zimních...

Čeští curleři si na mistrovství světa v USA po dvou těsných porážkách připsali první vítězství, Norsko ve třetím duelu zdolali po obratu také nejtěsnějším možným rozdílem 6:5. V neděli od 17:00 SELČ...

29. března 2026  12:45

Rekonstrukce před MS končí. Mexičané se na Aztécký stadion vrátili remízou

Brian Gutierrez (vlevo) z Mexika a Rúben Neves z Portugalska stíhají balon...

Fotbalisté Mexika otevřeli zrekonstruovaný Aztécký stadion, kde za 74 dní začne mistrovství světa, bezbrankovou remízou v přípravném utkání s Portugalskem. „Skoro všichni hráči podali dobrý výkon....

29. března 2026  12:07

Kouč o Lehečkovi: Konečně to zlomil. A jak na Sinnera? Jeho zbraněmi, ať panikaří

Premium
Jiří Lehečka slaví postup do finále turnaje v Miami.

Jiří Lehečka a jeho trenér Michal Navrátil si pochvalovali, že se na letošní sezonu nachystali skvěle. Plánovali, že přípravu zúročí hned v lednu v Austrálii, kde se českému tenistovi v posledních...

29. března 2026

Místo rekordu bezvědomí pod ledem. O život mi nešlo, uklidňoval Vencl

Pohled na podvodní Vencův výkon. Většinou plave hlavou dolů, pro fotografa...

Deset metrů, padesát, sto… a najednou bezvědomí. Pod vodou, pod ledem. Usnul, jak sám říká. Cestu na hladinu si český freediver David Vencl nepamatuje. „O život mi nešlo,“ ubezpečil ale po blackoutu...

29. března 2026  11:41

Výzva pro Spartu i boj o domácí půdu. Jak můžou vypadat semifinálové dvojice?

Zápas Sparty a Pardubic provázely konflikty a potyčky.

Dva účastníci jsou už jistí. O zbylá dvě místa v semifinále play off hokejové extraligy bojují ještě čtyři týmy, které výrazně promluví do složení dvojic. Jaké jsou varianty? Kdo na koho může v...

29. března 2026  11:26

