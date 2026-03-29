Životní výsledek na závěr sezony. Schützová obsadila 4. místo na Ski Classics

Čtyřiatřicetiletá Schützová závodící za tým Kaffebryggeriet DRIV doběhla se ztrátou 2:33 minuty na vítěznou Norku Anikken Gjerde Alnaesovou, za premiérovými stupni vítězů zaostala zhruba 70 sekund. Dosavadním nejlepším výsledkem účastnice únorových olympijských her bylo ve Ski Classic páté místo z prosincového závodu v Bad Gasteinu.
Štoček, člen týmu Slavia Pojišťovna Robinson Trentino, doběhl do cíle v Bardufossu 4:50 minuty za vítězným Amundem Riegem z Norska.
Celkovými šampiony třináctidílného seriálu se stali vítězové dnešního závodu. Schützová byla čtrnáctá o jednu příčku před Terezou Hujerovou, mezi muži skončil Štoček jako nejlepší z Čechů na 31. pozici.