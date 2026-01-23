„Bude vydán do Spojených států, aby čelil soudu,“ napsal ředitel FBI Kash Patel na sociální síti X. „Tato operace je výsledkem výjimečné spolupráce s mexickou vládou,“ dodal. Podle amerických úřadů se Wedding nacházel v Mexiku pod ochranou kartelu Sinaloa.
10 milionů dolarů za hlavu olympionika. FBI jde po drogovém králi, i kvůli vraždám
Čtyřiačtyřicetiletý Wedding byl už v roce 2010 poslán za prodej kokainu na čtyři roky do vězení.
Po propuštění se ke kriminální činnosti vrátil a v roce 2024 byl v USA obviněn, že jeho gang z Kolumbie přes Mexiko, Spojené státy až do Kanady pašoval ročně zhruba 60 tun kokainu.
Na jeho dopadení byla původně vypsána odměna 50 000 dolarů. Vloni v březnu ji FBI poté, co ho zařadila na seznam nejhledanějších zločinců, zvedla na 10 milionů a v listopadu pak cenu za jeho hlavu zvýšila o dalších pět milionů.