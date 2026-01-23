FBI se chlubí úlovkem z nejhledanějších: olympionik a pašerák Wedding dopaden

  20:19
Bývalý kanadský olympijský snowboardista Ryan Wedding byl zatčen v Mexiku. Účastník olympiády v Salt Lake City, jenž byl od loňska na seznamu deseti nejhledanějších osob FBI, čelí ve Spojených státech obvinění z vedení gangu, který pašoval a prodával kokain a má na svědomí několik vražd. Informovala o tom agentura AP.
Kash Patel, ředitel FBI, se může pochlubit zatčením Ryana Weddinga.

„Bude vydán do Spojených států, aby čelil soudu,“ napsal ředitel FBI Kash Patel na sociální síti X. „Tato operace je výsledkem výjimečné spolupráce s mexickou vládou,“ dodal. Podle amerických úřadů se Wedding nacházel v Mexiku pod ochranou kartelu Sinaloa.

10 milionů dolarů za hlavu olympionika. FBI jde po drogovém králi, i kvůli vraždám

Čtyřiačtyřicetiletý Wedding byl už v roce 2010 poslán za prodej kokainu na čtyři roky do vězení.

Po propuštění se ke kriminální činnosti vrátil a v roce 2024 byl v USA obviněn, že jeho gang z Kolumbie přes Mexiko, Spojené státy až do Kanady pašoval ročně zhruba 60 tun kokainu.

Ryan Wedding na americkém zatykači

Na jeho dopadení byla původně vypsána odměna 50 000 dolarů. Vloni v březnu ji FBI poté, co ho zařadila na seznam nejhledanějších zločinců, zvedla na 10 milionů a v listopadu pak cenu za jeho hlavu zvýšila o dalších pět milionů.

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Aktualizujeme
Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

23. ledna 2026  17:15,  aktualizováno  21:01

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

23. ledna 2026  20:55

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

23. ledna 2026  20:52

Voborníková nadchla Nové Město první desítkou, snový závod prožila Plecháčová

Ilona Plecháčová se raduje po individuálním závodě v Novém Městě na Moravě.

V cíli padla na sníh, zakryla si obličej a po pár hlubokých nádeších ukázala do kamery srdce. Ilona Plecháčová, devatenáctiletá debutantka ve vytrvalostním závodě mezi elitou, skončila v Novém Městě...

23. ledna 2026,  aktualizováno  20:49

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Nic příjemného. Přitom dlouho nikdo nevěděl, co skutečně Veljko Birmančevič, křídelník fotbalové Sparty, poslední měsíce prožívá. „Půl roku jsem hrál s chronickými bolestmi. Teď musel přijít další...

23. ledna 2026

Případ Alisha. Hop, nebo flop? Hvězda Instagramu přestoupila do Leicesteru

Alisha Lehmannová přestoupila do Leicesteru.

Na krku má tetování BE BRAVE čili Buď odvážná. A odvážně se zachoval i anglický Leicester, který ji přivedl. Alisha Lehmannová byla totiž v posledních letech lepší influencerkou než fotbalistkou. Ale...

23. ledna 2026

Přešlap ve slovenské olympijské nominaci. Skokanku dali na seznam, kvóta ale chybí

Slovenská skokanka na lyžích Kira Mária Kapustíková na Turné dvou nocí v...

Slovenský lyžařský svaz řeší nepříjemnou situaci kolem nominace na nadcházející olympijské hry v Miláně a Cortině. Během víkendu zveřejnil seznam sportovců, kteří mají na největší sportovní akci...

23. ledna 2026  19:53

Solberg vede Rallye Monte Carlo už s více než minutovým náskokem

Oliver Solberg během Rallye Monte Carlo

Švéd Oliver Solberg má na Rallye Monte Carlo po druhé etapě už více než minutový náskok. Pilot Toyoty vede po devíti rychlostních zkouškách o minutu a osm sekund před britským týmovým kolegou Elfynem...

23. ledna 2026  19:37

Rádce, kamarád, druhý rodič. Co všechno zvládají nenápadné trumfy tenistů?

Karolína Muchová hraje bekhend ve třetím kole Australian Open.

Ruchové mikrofony v televizním přenosu zachytily, jak říká: „Pokračuj takhle dál. Nedělej lehké chyby, sleduj míč a dohrávej údery. A jedeme, pojď.“ Nizozemský trenér Sven Groeneveld takto v pátečním...

23. ledna 2026  19:12

Vlhová jako předjezdkyně? Nakonec ne. Fiedler o Špindlu: Svah sklízí pochvaly

Přípravy na SP v lyžování žen. Šéf přípravy tratí Jan Fiedler kontroluje...

Kolem něj projíždí slalomářky, které dokončují poslední trénink. Jan Fiedler, ředitel trati Světového poháru ve Špindlerově Mlýně, vezme do ruky vysílačku a ještě udílí pokyny: „Stahujte to podél...

23. ledna 2026  18:45

Prevc ovládl první polovinu MS v letech na lyžích, všem soupeřům výrazně odskočil

Domen Prevc během mistrovství světa v letech v Oberstdorfu

Slovinský skokan Domen Prevc vede po prvním soutěžním dnu mistrovství světa v letech na lyžích. Po dvou kolech na mamutím můstku v Oberstdorfu má suverénní náskok 14 bodů před Japoncem Renem Nikaidem...

23. ledna 2026  18:35

