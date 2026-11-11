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Rusové tu závodit nebudou. Polsko odmítá vydat víza skokanům na lyžích

Autor: ,
  17:35
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Polsko neudělí pro závody Světového poháru na svém území víza ruským skokanům a skokankám na lyžích, i když jim pro tuto sezonu mezinárodní federace FIS umožnila startovat s neutrálním statusem. Agentuře Reuters to ve středu sdělilo polské ministerstvo zahraničí. Polsko bude hostit od 4. do 6. prosince závody skokanek ve Wisle a 15. až 17. ledna mužské závody v Zakopaném.

Ministerstvo zopakovalo, že podle současných pravidel nesmějí ruští občané vstoupit do úseku vnější hranice Evropské unie procházejícího Polskem, a to ani ve vzduchu či na moři. Dodalo, že účast na sportovní akci není důvodem k udělení výjimky.

Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace FIS v této sezoně povolí start ruských a běloruských sportovců s neutrálním statusem. O tom, zda dostanou víza a bude jim umožněn vstup do země, rozhodují samotné pořádající státy.

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„FIS nenese odpovědnost za odmítnutí víza či vstupu osobě, jíž bylo umožněno startovat s neutrálním statusem,“ uvedla federace.

Mezi ruské skokany se statusem neutrálních sportovců aktuálně patří například Danil Sadrejev a Jevgenij Klimov, stříbrní medailisté ze soutěže smíšených týmů na olympijských hrách v Pekingu 2022.

Švédský ministr pro migraci Johan Forssell v říjnu agentuře Reuters řekl, že vláda prověří možnost zamítnout udělení víz ruským a běloruským sportovcům. Ve švédském Falunu se na přelomu února a března uskuteční mistrovství světa v klasickém lyžování.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Cheb vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 11. 11. 2026:Cheb vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
Živě15:23
  • 300.00
  • 200.00
  • -
Sokolov vs. TáborHokej - 21. kolo - 11. 11. 2026:Sokolov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.00
  • 2.90
  • 2.70
Kouamé vs. ForejtekTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Kouamé vs. Forejtek //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 2:1
  • 2.23
  • -
  • 1.65
Samson vs. CostoulasováTenis - Osmifinále - 11. 11. 2026:Samson vs. Costoulasová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 1:0
  • 1.02
  • -
  • 16.60
SaiPa vs. PardubiceHokej - Osmifinále - 11. 11. 2026:SaiPa vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 2.00
  • 4.20
  • 3.20
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.60
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Výsledky

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