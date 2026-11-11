Ministerstvo zopakovalo, že podle současných pravidel nesmějí ruští občané vstoupit do úseku vnější hranice Evropské unie procházejícího Polskem, a to ani ve vzduchu či na moři. Dodalo, že účast na sportovní akci není důvodem k udělení výjimky.
Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace FIS v této sezoně povolí start ruských a běloruských sportovců s neutrálním statusem. O tom, zda dostanou víza a bude jim umožněn vstup do země, rozhodují samotné pořádající státy.
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„FIS nenese odpovědnost za odmítnutí víza či vstupu osobě, jíž bylo umožněno startovat s neutrálním statusem,“ uvedla federace.
Mezi ruské skokany se statusem neutrálních sportovců aktuálně patří například Danil Sadrejev a Jevgenij Klimov, stříbrní medailisté ze soutěže smíšených týmů na olympijských hrách v Pekingu 2022.
Švédský ministr pro migraci Johan Forssell v říjnu agentuře Reuters řekl, že vláda prověří možnost zamítnout udělení víz ruským a běloruským sportovcům. Ve švédském Falunu se na přelomu února a března uskuteční mistrovství světa v klasickém lyžování.