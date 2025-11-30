Amundsen obhájil v Ruce triumf v závodě na 20 km, Novák nestartoval

Dvaatřicetiletý Fellner ztratil na vítězného Amundsena přes dvě minuty. Matyáš Bauer skončil na 70. místě, Tomáš Dufek obsadil 85. příčku. Česká jednička Novák se odhlásil ze závodu těsně před startem kvůli zdravotním potížím.
Na jubilejní sté vítězství ve Světovém poháru dnes marně útočil Nor Johannes Hösflot Klaebo. Vítěz sobotního sprintu doběhl patnáctý se ztrátou 18,3 vteřiny na čelo. Devětadvacetiletý rodák z Osla bude mít další šanci příští týden na domácím SP v Trondheimu.
Ženy čeká v Ruce závod na 20 km volně s hromadným startem od 11:45. Na startu budou i Kateřina Janatová a Barbora Havlíčková.
SP v běhu na lyžích v Ruce (Finsko) 20 km s hromadným startem:
Muži: 1. Amundsen 44:42,5 2. Hedegart (oba Nor.) -1,9, 3. Anger (Švéd.) -2,3, 4. Nyenget (Nor.) -4,5, 5. Vermeulen (Rak.) -8,4, 6. Desloges (Fr.) -10,6, ...59. Fellner -2:04,5, 70. Bauer -2:47,4, 85. Dufek (všichni ČR) -5:00,5.
11:45 ženy.