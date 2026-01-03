Koudelka zaskočil skvělou kvalifikací, Turné v Innsbrucku začal devátým místem

Roman Koudelka se blýskl děleným devátým místem v kvalifikaci na třetí závod Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Šestatřicetiletý český skokan na lyžích na oblíbeném Bergiselu dolétl do vzdálenosti 124,5 metru a se ziskem 120,1 bodu se dostal do první desítky. V neděli ho v prvním kole čeká Slovinec Žak Mogel. Koudelka zaútočí na další body v olympijské sezoně, v níž se jich dočkal zatím jen jednou.
Roman Koudelka během kvalifikace na Turné čtyř můstků v Innsbrucku

Roman Koudelka během kvalifikace na Turné čtyř můstků v Innsbrucku | foto: Reuters

Roman Koudelka během tréninku před kvalifikací na Turné čtyř můstků v Innsbrucku
Roman Koudelka během tréninku před kvalifikací na Turné čtyř můstků v Innsbrucku
David Rygl během kvalifikace na Turné čtyř můstků v Innsbrucku
David Rygl během tréninku před kvalifikací na Turné čtyř můstků v Innsbrucku
5 fotografií

Tentokrát byl ale nadšený. „Radši bych tento skok trefil do závodu než do kvalifikace, ale je to pro mě vážně velké povzbuzení,“ uvedl Koudelka pro svazový web. „Opravdu jsem na takový skok čekal dlouho. Věděl jsem, že v letních trénincích jsem takových skoků udělal dost, ale v závodech to pořád nebylo ono. Tento skok mě hrozně potěšil,“ dodal.

V olympijské sezoně předvedl jasně nejlepší výkon. Výborně technicky zvládl odraz a v letové fázi v mírném větru do zad byl stabilní. Jeho nedělní soupeř Mogel v mírném protivětru skočil 116,5 metru a skončil jednačtyřicátý.

Roman Koudelka během tréninku před kvalifikací na Turné čtyř můstků v Innsbrucku
Roman Koudelka během tréninku před kvalifikací na Turné čtyř můstků v Innsbrucku

Roman Koudelka během tréninku před kvalifikací na Turné čtyř můstků v Innsbrucku.

Kvalifikace se naopak nepovedla dosavadnímu suverénovi Turné Domenu Prevcovi. Slovinský favorit ovládl předchozí dva díly v Oberstdorfu i Garmich-Partenkirchenu a snaží se napodobit staršího bratra Petera, který získal Zlatého orla za celkové vítězství před deseti lety. Dnes ale Domen Prevc doplatil na složité podmínky a s výkonem 112 metrů obsadil až 30. místo.

Nejlepším skokanem dne byl Jan Hörl, Rakušané obsadili i další tři příčky. Hörl je nejbližším Prevcovým soupeřem v Turné, dělí je 35 bodů. Koudelka zatím v obou závodech v Oberstorfu i Ga-Pa obsadil 39. místo. Do rakouské části minisérie se zapojil také další Čech David Rygl a z 65. pozice byl daleko za postupem do vyřazovací části.

Po nedělním závodu v Innsbrucku, který začne ve 13:30, vyvrcholí minisérie v úterý v Bischofshofenu. V historii Turné jsou i dva čeští vítězové Jiří Raška z roku 1971 a Jakub Janda (2006). Nyní se koná již 74. ročník.

Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků

Innsbruck (Rakousko)

1. Hörl 132,5 b. (128 m), 2. Kraft 131,6 (127,5), 3. Embacher (všichni Rak.) 129,4 (125), ...9. Koudelka 120,1 (124,5), 65. Rygl (oba ČR) 67,6 (100,5)

Dvojice pro 1. kolo: Koudelka - Mogel (Slovin.)

