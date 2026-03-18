Skokan Koudelka: Hodně lidí by si přálo, abych skončil. Pokračovat určitě chci

Koudelka se v únoru zúčastnil pátých olympijských her. Na můstcích v Predazzu se mu nedařilo, ani v jednom závodě nepostoupil do druhého kola. Ve Světovém poháru bylo jeho maximem 17. místo z lednového závodu v Sapporu, do první dvacítky se dostal ještě na Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Sezonu SP uzavřel minulý týden v Oslu, kde dvakrát nepostoupil z kvalifikace.
Na závody v letech na lyžích ve Vikersundu a Planici se Koudelka nechystá, ale na podzim by měl do elitního seriálu znovu naskočit. „Pokračovat určitě chci. Mám chuť, i když by si asi hodně lidí přálo, abych skončil. Cítím podporu celého úseku skoku i Michala Georgieva, což je můj šéf na Dukle. Jednoznačně ještě chci zkusit mistrovství světa ve Falunu, kde je malý můstek a kde to znám,“ řekl.
Po sezoně bude s realizačním týmem probírat, co udělat jinak. S ročníkem 2025/26 je poměrně spokojený. Ve Světovém poháru získal 38 bodů, což byl výrazný posun oproti třem v předchozí sezoně. „Konec se samozřejmě nepovedl a olympiáda byla velký propadák, ale myslím si, že jsem zažil o dost horší sezony než tu letošní,“ poznamenal vítěz pěti závodů SP, jenž v elitním seriálu debutoval už v roce 2007.
Roman Koudelka v prvním kole závodu na velkém můstku na olympiádě v Itálii.
Pořád cítí, že může uspět. Motivuje ho i příklad Švýcara Gregora Deshwandena, který v sobotu v 35 letech poprvé vyhrál závod SP. „Skoky v tuhle chvíli nejsou o věku, jen nesmíme brečet, ale bojovat a makat,“ prohlásil Koudelka. Rád by pokračoval ve spolupráci s polským týmem. „Je to super v tom, že na můstku nejste sami. Vidíte nájezdové lavičky, hlídají vám vítr a natočí vás, takže v tomhle to pro nás s (trenérem) Lukášem Hlavou byla obrovská úleva,“ popsal, co mu připojení k většímu týmu přináší.
Letošní zimu uzavře v Harrachově bojem o domácí titul. „Já se těším, Harrachov mám rád. Můstek je sice hodně starý a atypický, ale v mládí jsem tam udělal nespočet skoků a mám na to strašně krásné vzpomínky. Úroveň organizace se hodně zvedla. Můstek sice vypadá, jak vypadá, ale dělají maximum. Celkově se na tu akci nahlíží jinak, takže si myslím, že to bude super. Jen si přeju, aby vyšlo počasí, lidi přišli a viděli nás naživo,“ řekl Koudelka.
Na domácím šampionátu ho bude podporovat i rodina. „Děti mě uvidí skákat naživo, to je také hezké, když fandí tátovi dole pod můstkem,“ dodal.