Skokan Koudelka: Hodně lidí by si přálo, abych skončil. Pokračovat určitě chci

Autor: ,
  13:04
Šestatřicetiletý skokan na lyžích Roman Koudelka chce pokračovat v kariéře. Jediný český pravidelný účastník v mužském Světovém poháru to řekl v rozhovoru pro specializovaný server skoky.net. Láká ho mistrovství světa 2027 v Lahti. V této sezoně má před sebou ještě sobotní domácí šampionát v Harrachově.
Roman Koudelka po svém skoku v prvním kole závodu na velkém můstku

Roman Koudelka po svém skoku v prvním kole závodu na velkém můstku | foto: Reuters

Koudelka se v únoru zúčastnil pátých olympijských her. Na můstcích v Predazzu se mu nedařilo, ani v jednom závodě nepostoupil do druhého kola. Ve Světovém poháru bylo jeho maximem 17. místo z lednového závodu v Sapporu, do první dvacítky se dostal ještě na Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Sezonu SP uzavřel minulý týden v Oslu, kde dvakrát nepostoupil z kvalifikace.

Na závody v letech na lyžích ve Vikersundu a Planici se Koudelka nechystá, ale na podzim by měl do elitního seriálu znovu naskočit. „Pokračovat určitě chci. Mám chuť, i když by si asi hodně lidí přálo, abych skončil. Cítím podporu celého úseku skoku i Michala Georgieva, což je můj šéf na Dukle. Jednoznačně ještě chci zkusit mistrovství světa ve Falunu, kde je malý můstek a kde to znám,“ řekl.

Po sezoně bude s realizačním týmem probírat, co udělat jinak. S ročníkem 2025/26 je poměrně spokojený. Ve Světovém poháru získal 38 bodů, což byl výrazný posun oproti třem v předchozí sezoně. „Konec se samozřejmě nepovedl a olympiáda byla velký propadák, ale myslím si, že jsem zažil o dost horší sezony než tu letošní,“ poznamenal vítěz pěti závodů SP, jenž v elitním seriálu debutoval už v roce 2007.

Roman Koudelka v prvním kole závodu na velkém můstku na olympiádě v Itálii.

Pořád cítí, že může uspět. Motivuje ho i příklad Švýcara Gregora Deshwandena, který v sobotu v 35 letech poprvé vyhrál závod SP. „Skoky v tuhle chvíli nejsou o věku, jen nesmíme brečet, ale bojovat a makat,“ prohlásil Koudelka. Rád by pokračoval ve spolupráci s polským týmem. „Je to super v tom, že na můstku nejste sami. Vidíte nájezdové lavičky, hlídají vám vítr a natočí vás, takže v tomhle to pro nás s (trenérem) Lukášem Hlavou byla obrovská úleva,“ popsal, co mu připojení k většímu týmu přináší.

Letošní zimu uzavře v Harrachově bojem o domácí titul. „Já se těším, Harrachov mám rád. Můstek je sice hodně starý a atypický, ale v mládí jsem tam udělal nespočet skoků a mám na to strašně krásné vzpomínky. Úroveň organizace se hodně zvedla. Můstek sice vypadá, jak vypadá, ale dělají maximum. Celkově se na tu akci nahlíží jinak, takže si myslím, že to bude super. Jen si přeju, aby vyšlo počasí, lidi přišli a viděli nás naživo,“ řekl Koudelka.

Na domácím šampionátu ho bude podporovat i rodina. „Děti mě uvidí skákat naživo, to je také hezké, když fandí tátovi dole pod můstkem,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Výsledky

Nejčtenější

Nenápadný Sampras, hrdý Korda i hříšník Becker. Jak dopadli šampioni 90. let?

Kde jsou dnes tenisové hvězdy 90. let?

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Vzpomínáte si na biatlonové hvězdy 90. let? Jak dnes vypadají a čemu se věnují

Jak dnes vypadají a čemu se věnují biatlonové hvězdy 90. let.

Biatlonová sezona pomalu míří do finále a fanoušci brzy budou znát nové držitele křišťálových glóbů i nejúspěšnější biatlonisty letošní zimy. Co ale jejich předchůdci, kteří zářili na tratích a...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela...

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

Caroline Wozniacká ukázala, jak její děti řádí na kurtu. Malý James nadchl fanoušky

Bývalá tenistka Caroline Wozniacká

Bývalá tenisová světová jednička Caroline Wozniacká ukázala na sociálních sítích své děti s raketou v ruce a fanoušci mají jasno: talent se v této domácnosti rozhodně nezapře.

18. března 2026  12:54

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Hokej zůstane na České televizi. Svaz však jednal o reprezentaci i s konkurencí

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

V posledních týdnech a měsících se řešilo: Kdo bude vysílat zápasy hokejové reprezentace? O práva usilovalo několik stanic, nakonec se však nic nemění. I nadále budou fanoušci sledovat národní tým na...

18. března 2026  12:45

Věkový rozdíl si uvědomujeme, říká Bára. Čím ji partner Ondřej Zamazal překvapil?

Premium
Barbara Husková a Ondřej Zamazal

On roky působí v České televizi jako sportovní komentátor, ona hraje florbalovou extraligu. Ondřej Zamazal a Barbora Husková se seznámili právě na florbale. „Ukázalo se, že toho máme spoustu...

18. března 2026

Konec norské pohádky. Nebyli jsme to my, hlesl kouč Bodö po výprasku v odvetě

Zklamaní fotbalisté Bodö/Glimt po vyřazení se Sportingem. Uprostřed trenér...

Přivezli si zdánlivě pohodlný tříbrankový náskok, jenže odvetu vůbec nezvládli. V základní hrací době prohráli 0:3, po prodloužení 0:5 a jejich senzační jízda fotbalovou Ligou mistrů skončila v...

18. března 2026  11:30

Další úspěch v Číně. Češky ukázaly pokrok, navazovat budou mezi světovou elitou

České basketbalistky slaví postup na mistrovství světa.

Na to, jak je Čína vzdálenou zemí, je v posledních letech pozoruhodně spjatá s českým basketbalem. Na tamním mistrovství světa mužů v roce 2019 dosáhli reprezentanti na senzační šesté místo, na které...

18. března 2026  11:05

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém...

Během čtyř sezon, které působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s útočníky....

18. března 2026

Šok, reprezentant Trkovský končí v 24 letech s házenou. Zradilo ho zdraví

Český házenkář Jaroslav Trkovský se raduje z úspěšné akce v zápase s Řeckem.

Česká házená v šoku. Konec kariéry ohlásil jeden z největších talentů, lovosický kanonýr a účastník evropského šampionátu 2024 Jaroslav Trkovský. Zradilo ho zdraví, sbohem dává v pouhých 24 letech....

18. března 2026  10:54

Ze života Dobeše: Nervózní rodiče i šílení fanoušci. A spánek na prvním místě!

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ze 33 zápasů v sezoně vychytal už 22 výher. Mladý hokejový gólman Jakub Dobeš si pečlivě buduje pozici jedničky ve slavném Montrealu. Poslední úspěchy byly pro ostravského rodáka o to sladší, když...

18. března 2026  10:49

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Proč vzal Buchu, jak s kapitánem a proč chybí Černý? Kouč Koubek o týmu na baráž

Nominační tisková konference před baráži o mistrovství světa. Vlevo trenér...

Od zářijového předčasného konce ve Viktorii Plzeň fotbalový kouč Miroslav Koubek netrénoval. „Zažil jsem i delší pauzy, klidně celé tři roky,“ namítá.

18. března 2026  10:35

Nový rodinný strop. Spáčil v zápase svého života exceloval, zase ho ale čeká lavička

Olomoucký záložník Jiří Spáčil v zápase Konferenční ligy s Mohučí.

Dva dny před jedním z největších zápasů sezony za ním trenér přišel a zeptal se: „Věříš si?“ Jiří Spáčil bez váhání opáčil: „Jasně.“ A proto nastoupil minulý čtvrtek ke svému největšímu zápasu...

18. března 2026  10:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.