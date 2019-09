Zase létá. Koudelka po špatném létě našel klid na golfu i u vody

Obhajoba českého letního titulu udělala Koudelkovi velkou radost. „Letní sezona nebyla úplně podle očekávání, nešlo mi to tak, jak by mělo. Posledních čtrnáct dní se to zvedlo, a tak jsem rád, že to takhle dopadlo,“ řekl 30letý lomnický skokan v rozhovoru pro svazový web.

„Velká očekávání jsem na sebe necítil, protože všichni kluci z reprezentace byli v létě lepší než já. Byl jsem v tomhle klidnější, což mi i nejspíš pomohlo. Nervozita byla, ale ne taková, jako kdybych sem přijel a byl v uplynulých závodech pokaždé do desátého místa.“

Jak elitní skokan překonal letní trápení? Ubral z tréninku. Celé jaro tvrdě trénoval, dokonce nejvíc v kariéře, ale utrpěla skokanská technika. S reprezentačním trenérem Davidem Jiroutkem i osobním koučem Lubošem Plecháčem si nakonec řekli, že takhle to dál nejde. „Dal jsem si čtrnáct dní volno, byl jsem rybařit, hrát golf a celkově si vyčistil hlavu. Bylo vidět, že to bylo to, co jsem potřeboval, a výkony začaly jít nahoru,“ vysvětluje Roman Koudelka.

Mistrovství republiky na Ještědu, kde po skocích 135 a 130 metrů zvítězil před Filipem Sakalou a Čestmírem Kožíškem, jen potvrdilo, že šlo o správné rozhodnutí. „Já byl kupodivu celé léto docela klidný. I když mi to nešlo, věděl jsem, že natrénováno mám a jednou se to zlomí, aby se to začalo postupně zlepšovat. Neříkám ale, že jsem teď udělal velký posun, nejdůležitější je zima a Světový pohár, kde se ukáže, jak na tom jsem,“ uvědomuje si vítěz pěti závodů Světového poháru a účastník tří olympiád.

Udělalo mu radost, že se alespoň částečně podařilo zrekonstruovat ještědský skokanský areál, kam se díky získanému certifikátu FIS v budoucnosti mohou vrátit velké mezinárodní závody. „Minulý rok jsme tu měli jenom jeden trénink, jinak jsme tu vůbec nebyli. Letos, když jsem přijel a uviděl, jak opravili stopu, udělali nové bednění, vyčistili dopad a všechno ostatní, byl jsem z toho překvapený. Doufám, že závody Světového poháru přitáhnou i nějaké fanoušky.“

Do konce letní přípravy zbývá reprezentantům ještě měsíc, kdy se budou na zahraničních soustředěních zaměřovat hlavně na techniku skoku. „Bude to hodně cestování, už to zase začne. Na jednu stranu se na to těším, na druhou když máte tříletého syna, hůře se odjíždí od rodiny,“ přiznává otec malého Káji.

Pro zimu si dává stejné cíle jako vloni: bodovat v co nejvíce závodech Světového poháru. Nechce si stavět přehnané mety, to ho prý jen zbytečně sráží. „Pro mě bude lepší se držet nohama na zemi a jít krok za krokem jako minulý rok. Jak to poté vygradovalo na Turné čtyř můstků, bylo něco úžasného,“ připomíná své celkově páté místo z elitní série skokanských závodů. „Ještě teď, když na to vzpomínám, tak mám husí kůži. Přesně pro tenhle pocit to dělám. Chci, abych ho zažíval co nejčastěji.“