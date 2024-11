Koudelka o motivaci: Ženou mě lidi kolem mě. I letos jsem objevil nové věci

Právě Koudelka bude v jejím úvodu jediným českým mužských skokanem, který bude objíždět zastávky Světového poháru.

V létě ho sice zabrzdily problémy s kolenem, kvůli kterým stihl jen jediný závod Grand Prix v Hinzenbachu, jinak si ale přípravu pochvaluje. Vždyť než si přivodil zranění, v Rakousku byl desátý.

„Ale počkejme si na start sezony,“ uvědomuje si pětatřicetiletý bývalý vítěz pěti klání elitního seriálu. „Bylo to přece jen v létě, všichni se soustředí na zimu, tak bych to zas jako velký ukazatel nebral.“

Jak je na tom koleno nyní?

Už drží. Kdyby svěťák začínal příští víkend, nebyl by problém. Po Hinzenbachu jsem měl asi čtrnáct dní pauzu, pak jsme odjeli skákat do Polska a tehdy jsem už naštěstí žádnou bolest necítil. Takže koleno je teď na sto procent.

Co se v Rakousku vlastně stalo?

Odskákal jsem první den soutěže a během něj mě už začalo bolet. Byl to zvláštní pocit, takový jsem ještě nikdy nezažil. Z hlediska bezpečnosti jsme se proto rozhodli, že druhé kolo vynechám. Musím poděkovat Davidu Bičíkovi (bývalému fotbalovému brankáři a dnes sportovnímu manažerovi svazu lyžařů). Vrátil jsem se domů a hned mi zařídil v Centru pohybové medicíny vyšetření, což mi pomohlo i psychicky. Zjistili, že jde o chrupavku, s kterou jsem měl problémy už dřív.

Roman Koudelka na tiskové konferenci před začátkem sezony.

Pozměnili jste pak přípravu?

Nedělal jsem tolik skoků, abych koleno při dopadech moc nezatěžoval. I tréninky v posilovně jsme upravili a třeba když jsem skákal přes překážky, tak jsem si dával větší pozor.

Trenér Gaj Trček říkal, že vám zranění paradoxně i trochu pomohlo a více dbáte, abyste zátěž na obě nohy rozložil rovnoměrně.

Je to tak. Už se se nesnažím dávat při odrazu na můstku takovou sílu. Spíš se soustředím, abych byl symetrický a aby byl celý pohyb udělaný správně technicky. Ne že to budu chtít na posledním metru před hranou strhnout... Ukázalo mi to cestu, že si člověk metry nemusí vydobýt jen silou, ale někdy je lepší zapojit spíš techniku.

Světový pohár začíná 22. listopadu v Lillehameru. Budete na jeho startu?

Ano. Jinak ale všechny závody nepojedu. Čekají nás i lety, ke kterým moc nevzhlížím. Taky si myslím, že nepojedeme do Ameriky do Lake Placid a uvidíme, jak to bude s japonským Sapporem. Začátek pojedeme každopádně celý a pak uvidíme.

Už vyhlížíte i mistrovství světa v Trondheimu na přelomu února a března?

Strašně se těším. Trondheim je nádherné město, má úžasnou atmosféru, podle mě jde o Mekku lyžování. Mají nově zrekonstruovaný můstek. Měl jsem možnost si ho zkusit během soustředění s rakouským A týmem. Ne, že by to byla nějaká výhoda, vždycky záleží, jakou máte momentální formu, ale aspoň jsem měl možnost si ho zvizualizovat v hlavě.

Právě možnost částečně trénovat s Rakušany byla jednou z novinek v přípravě. Jak to probíhalo?

U mě to bylo jen o tom, že nám řekli, na jakém soustředění budou a já jsem se k nim mohl připojit. Byl jsem s nimi asi na třech kempech. Že by mi ukázali nějaké kombinézy, něco odtajnili, to zase ne. Dávají do vývoje obrovské peníze a je jasné, že si všechno tají. Víc z této spolupráce těžili junioři, kteří byli v Rakousku hodněkrát a mohli si otestovat i nějaké věci.

Minimálně na první závody budete jezdit jako jediný Čech. Jaké to pro vás je?

Nějak nad tím nepřemýšlím. Nevadí mi to, vlastně možná naopak. Mám doma dvě děti. Když se vrátím z tréninků a jsem unavený, tak po vás skáčou a není tolik času tolik zregenerovat. Takže, že budu sám na pokoji a budu takzvaně pánem svého času, si spíš užívám.

S nadsázkou si tam jedete odpočinout?

Trošku to tak vypadat může. (smích) Ale ne, jedu samozřejmě závodit. Že si můžu přispat je příjemná změna, ale na druhou stranu vám po chvíli rodina a děti začnou chybět a už bych je měl nejraději zase co nejdřív u sebe. Trochu začarovaný kruh.

Dáváte si před sezonou nějaký cíl?

Nějaký máme, ale zase na druhou stranu teď říct, že budu všechno směřovat na mistrovství světa, nelze. U skoků moc formu načasovat nejde. Jsou o tom jít závod za závodem, až před vámi najednou bude mistrovství světa. Tam se uvidí, jaká forma bude. Abych teď řešil, že ji chci mít takovou a takovou, neexistuje.

Roman Koudelka nad Innsbruckem během Turné čtyř můstků

Co si z letošní letní přípravy odnášíte?

Ukázala mi, že nepotřebuju dělat tolik skoků, kolik jsem jich dělal v minulosti. Že je lepší se koncentrovat spíš na kvalitu a dát maximálně tak čtyři pokusy. Dokonce, i když se snažíte něco změnit, je lepší změny provést hned a ne aby zabraly třeba šest sedm skoků. Tohle pro mě byla největší změna a díky ní jsem mohl i víc šetřit koleno. Měli jsme spíš takový závodní rytmus.

Během přípravy jste byli více v Česku. Potěšilo vás i tohle?

Určitě. Cestování je hodně náročné. V minulosti jsme třeba jezdili do Slovinska. Jedete autem, úplný kousek to není, jste hodně unavení... Letos jsme se ji snažili vyvážit lépe. Ale zase aby i náš slovinský trenér Gaj Trček mohl být chvíli doma, protože má taky přítelkyni a rodinu.

Vracíte se ještě k devátým místům z minulé zimy?

Ještě občas jo. Ale taky se snažíme dívat dopředu. Aby mě skoky pořád bavily, aby bavily trenéry, abychom se snažili vzájemně posouvat a vymýšlet nové věci. Závody jsou pak už za odměnu.

Tohle vás žene?

Ano. Sedli jme si a klape nám to. Nejvíc času trávím s Gajem Trčkem a Lukášem Hlavou. Loni to byl ještě Jure Šinkovec, ale ten se letos už spíš věnuje Benediktovi Holubovi. Musím říct, že z těchto lidí, které mám kolem sebe, jsem nadšený a ženou mě dopředu. Jsou jako moje rodina.

Proč vám tréninky Trčka sedí?

Neustále přináší novoty. Když vidí, že už nějaký cvik zvládám a stává se pro mě trochu stereotypem, vymyslí nějaký jiný, který bych od něj nečekal. Loni to bylo třeba tancování, teď házení kroužky na cíl. Hlouposti, někdo si řekne, ale nás posouvají dál. Závodíme mezi sebou, nikdo nechce prohrát a odreagujeme se.

Došlo i letos na hip hop?

Ano, ale už jsme ho brali trochu jinak. Loni šlo spíš o srandu. Teď už jsem se v něm zlepšil, takže jsme se nějaké prvky snažili dotáhnout dál. Pomůže, abych se naučil lépe pracovat s tělem a abych si uvědomoval, kdy a jak se zapojují různé svaly. V tomto ohledu je skvělý.