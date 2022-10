Můj sen je velká medaile. Koudelka o zdraví, motivaci i odloučení od rodiny

„Můj velký sen je získat medaili na velké akci. Ať už je to mistrovství světa nebo olympiáda,“ povídá nejlepší český skokan posledních let.

Světový pohár mu začne na začátku listopadu v polské Visle. Právě proto pomalu míří k finiši letní přípravy. A zatím jde podle plánu.

„Užil jsem si delší volno a vstoupil jsem do tréninku s chutí a zdravý,“ pochvaluje si Koudelka.

Zásadní otázka zní: Jak jste na tom zdravotně nyní?

Musím zaťukat, že zatím dobře. Koleno drží.

Takže už jste úplně bez bolesti?

To zase ne. Ale nelimituje mě na můstku, což je hlavní. Trošku ho cítím při tréninku v posilovně, ale to už asi jiné nebude. Moje výsledky by to ale každopádně ovlivňovat nemělo.

Je vám třiatřicet, máte rodinu, navíc vás v posledních sezonách trápily zdravotní problémy. Kde stále hledáte motivaci?

Cítím, že na to ještě mám. Samozřejmě mě skoky i strašně baví, ale kdybych neviděl, že se to ještě může sejít a ještě můžu udělat dobrý výsledek, tak už bych sport asi nedělal. Věnoval bych se spíš rodině.

Roman Koudelka v kvalifikaci závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku.

Ještě něco vám pomáhá?

Taky když vidím, že skokani, kteří jsou o dva tři roky starší než já – ať to jsou třeba Kamil Stoch nebo Manuel Fettner – dokážou pořád závodit se špičkou. Jsou pro mě motivací, že i my starší máme šanci ukázat, že na to ještě máme.

Bavíte se s nimi, jak se jim to daří?

Nějaké rady si moc nedáváme, ale určitě se s nimi bavím víc než s mladšími. Hlavně s Kamilem se známe odmalička. Na to, co dokázal, je ohromně skromný kluk. Vždycky se pozdravíme, prohodíme nějaké srandičky, ale na můstku pak už moc času není a každý se koncentruje sám na sebe.

Zmiňoval jste i olympijské hry. To znamená, že pomýšlíte na Milán a Cortinu 2026?

Když bude zdraví sloužit a rodina bude akceptovat moje výlety, kdy jsem celou zimu a půlku léta pryč, tak ano. Samozřejmě je to i odvozené od toho, jak mi to půjde.

Bez podpory rodiny by to asi nešlo, že?

Je to tak. Moc jim děkuju. Na druhou stranu vždycky s nadsázkou říkám, že si nedovedu představit, že by mě manželka měla celou dobu doma (smích).

Přesto musí být odloučení náročné.

Je. Generace před námi to měly ještě těžší. Přeci jen na mobilu jsou různé aplikace, přes které se můžeme vidět a být spolu v kontaktu alespoň přes obrazovku. I tak se ale samozřejmě pokaždé od rodiny odjíždí těžce. A je to čím dál tím horší. Starší kluk začal chodit do školy, mladší půjde do školky. Snažím se s nimi užívat alespoň ty chvíle, kdy jsem s nimi.

Berete syny i na skokanské můstky?

Starší už skákat začal asi před dvěma lety. Pak toho ale nechal a obul se do hokeje. Za to jsem strašně rád. Je to sport, který mě baví, takže když jsem doma, chodím s ním na tréninky a moc si to užívám. Mladší má ještě čas, u něj se uvidí. Ale každopádně chci oba vést ke sportu. Je jedno k jakému, ale hlavně aby něco dělali.

Jak probíhá vaše příprava na sezonu?

Pochvaluju si ji. Samozřejmě to vždycky může být ještě lepší, ale pořád nám zbývá měsíc do závodů. Loňskou sezonu jsem to trochu uspěchal, chtěl jsem stihnout olympiádu. Teď jsem na to šel jinak. Užil jsem si delší volno a mohl jsem s chutí a zdravý vstoupit do přípravy a pracovat na skocích, které mi chyběly.

Co jste v létě mimo přípravy a času s rodinou stihl? Chodil jste na svou milovanou Slavii?

To je jasné, na fotbal chodím pořád. Mám permici, chodím na severní tribunu, do toho jádra. Užívám si neskutečnou atmosféru, přijdu tam vždycky na jiné myšlenky. Člověk si i občas trochu zanadává, vypustí ze sebe páru. Což je někdy potřeba (smích).

A dál?

Mám taky rád golf, jenže ten stojí hodně času, kterého bohužel moc nemám. Takže když jsem byl letos doma, tak jsem jel spíš jen na Slavii a jinak byl s rodinou.

Sezona vám začíná zhruba za měsíc. Co do té doby ještě absolvujete?

Čeká nás soustředění v Rakousku, pak se ještě uvidí. Měli bychom jet určitě na ledovou stopu, abychom si vyzkoušeli zimní podmínky. Ale bude záležet na počasí a kde bude otevřený můstek.

S jakými cíli do letošního ročníku vstoupíte?

První vrchol je tradičně Turné čtyř můstků. Mám ho moc rád, není to závod o náhodě, musíte udělat osm kvalitních skoků, abyste měli umístění. Ten další je klasické mistrovství světa v Planici. Měli jsme tam přípravu, hodně jsme tam toho naskákali, tak doufám, že ukážeme perfektní výsledek.