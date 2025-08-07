Koudelka řeší kombinézy a spolupracuje s Poláky: Pomáhají, ale všechno neodkrývají

Autor: ,
  10:24
Skokan na lyžích Roman Koudelka bude v olympijské sezoně spolupracovat s polským týmem. Šestatřicetiletý český reprezentant to uvedl v rozhovoru pro specializovaný web skoky.net. Čeká ho nabité léto, s výjimkou závodu v rumunském Rašnově absolvuje celý seriál Grand Prix, který začne v sobotu 9. srpna v Courchevelu.
Český skokan na lyžích Roman Koudelka během MS v Trondheimu. | foto: Reuters

Koudelka je jediným členem reprezentačního áčka, jehož přípravu má po odchodu slovinských trenérů Gajeho Trčka a Jureho Šinkovce na starosti Lukáš Hlava. V minulé sezoně Světového poháru se mu nedařilo, získal jen tři body.

V kariéře se ale rozhodl pokračovat a připravuje se na zimu, která vyvrcholí v únoru 2026 olympijskými hrami v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Navnadila ho možnost spolupráce s polským áčkem, která je bližší než loňská kooperace s Rakušany.

Roman Koudelka v kvalifikačním kole závěrečného závodu Turné čtyř můstků.

„Hlavně na můstku mi hodně pomáhají. Mám přehled, jak fouká, kdo kolik skáče a pomáhají nám i mazat lyže. V tomhle to je úplně super. Samozřejmě neodkrývají všechny karty, to cítíme na rovinu. Když dělají něco s kombinézami a podobně, tak tam přístup nemám. Ale takhle jsme se dohodli a mně to dává hodně smysl v tom, že s nimi absolvuju každé soustředění a pořád mám porovnání s těmi nejlepšími, což je super,“ řekl Koudelka.

Vítěz pěti závodů Světového poháru a čtvrtý muž mistrovství světa 2015 zatím těžko hodnotí své skoky v letní přípravě, protože řeší materiál. „Ještě trochu bojujeme s kombinézami, jak se změnila pravidla. Bude to běh na dlouhou trať, ale úplně špatně ty skoky nevypadaly. Teď jsem na soustředěních zkoušel dvě nové kombinézy, tak uvidíme,“ uvedl.

České skokany přebírá Jaroslav Sakala, zodpovídat se bude synovi

Změnou pravidel mezinárodní federace FIS reagovala na skandál norské reprezentace na mistrovství světa v Trondheimu, kde Norové podváděli s kombinézami.

„Změny to určitě přinese obrovské, protože už by měla opravdu projít jen regulérní kombinéza. Záměrně říkám měla, protože pravidla se mění snad každý rok a vždycky jsme si mysleli, že už to bude všechno fér. Ale na mistrovství světa bylo vidět, že tam fair play nebylo vůbec. Doufám, že teď už to bude opravdu jenom o skoku a kombinézy nebudou mít takový vliv na délku skoku, i když se rozdíly asi nikdy úplně nesmažou,“ řekl Koudelka.

Roman Koudelka nad Innsbruckem

Zatímco loni kvůli problémům s kolenem absolvoval v Grand Prix jen závod v Hinzenbachu, kde byl desátý, tentokrát se chystá na prakticky kompletní seriál.

„Vynecháme jen Rašnov, protože tam je složitější cestování a těsně na to navazují závody v Predazzu. S Hlávkou (Lukášem Hlavou) jsme si říkali, že hlavně chceme závodit, chceme skákat, protože nejlepší trénink je závod. V tréninku můžu skákat sebelíp, ale jak bude hlava a technika fungovat v závodním rytmu, nám nejlíp ukážou právě závody letního ‚svěťáku‘.“

Význam letních závodů směrem ke Světovému poháru ale nepřeceňuje. „Je to prostě léto a v zimě je to pro mě úplně jiná disciplína. Skokani jsou jinak připravení, takže z tohoto důvodu je těžké říct, jestli to bude dobrá cesta. Samozřejmě věříme, že takhle budu do zimy klidnější, ale tohle všechno ještě ukáže čas. Léto beru hlavně jako takovou prodlouženou formu tréninku,“ řekl jediný český skokan pravidelně startující v SP.

Koudelka řeší kombinézy a spolupracuje s Poláky: Pomáhají, ale všechno neodkrývají

