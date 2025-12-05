Děsivý pád, Slovinec skončil bez helmy. Musíme změnit podmínky, říká šéf lyžařů

  11:06
Ve startovní listině zbývalo už jen pár jmen, když se na sjezd Světového poháru v Beaver Creeku vydal Rok Ažnoh s číslem 58. Třiadvacetiletý Slovinec ale do cíle nedojel. Poté, co ztratil kontrolu nad lyžemi, narazil do ochranné sítě, ztratil helmu a zůstal nehybně ležet na trati. Podle zpráv z nemocnice však neutrpěl vážná zranění.
Děsivý pád Roka Ažnoha. | foto: AP

Jeho pád vypadal skutečně hrozivě, momenty po něm ještě hůř. Ažnoh narazil do ochranné sítě zhruba ve stokilometrové rychlosti.

„To nevypadá vůbec dobře,“ komentoval hned Hans Knauss, expert rakouské televize ORF. „Nehoda se mu stala na jednom z nejrychlejších úseků trati.“

Odermatt ovládl první sjezd v sezoně, Zabystřan bodoval 26. místem

V závodu, který ovládl Švýcar Marco Odermatt a ve kterém bodoval též Čech Jan Zabystřan, se měnilo počasí. A právě to mohlo mít vliv na Slovincovu jízdu.

„Ze začátku svítilo slunce, ale postupně se dost rozfoukalo a zatáhlo se,“ prozradil švédský lyžař Felix Monsén. „Závodit pak bylo mnohem těžší.“

Jelikož Ažnoh startoval s číslem 58, podmínky na jeho sjezd byly skutečně náročné. V horní části se sice solidně rozjel, pak ale ztratil kontrolu a za chvíli už jen nehybně ležel na trati.

Děsivý pád Roka Ažnoha.

„Nešťastný den v Americe, samozřejmě kvůli Rokově pádu,“ psal na sociální sítě slovinský trenér Aleš Brezavšček. „Vystrašilo nás to, byli jsme ve velké panice. Byl chvíli v bezvědomí. Opravdu nechceme, aby to bylo něco vážného.“

Slovinského závodníka nejprve záchranný tým dopravil do cíle na saních, poté byl letecky převezen do nemocnice. „Absolvuje všechna potřebná vyšetření, více informací oznámíme v pátek,“ uvedla tisková zpráva slovinského týmu.

Tragédie při tréninku. Na předsezonním kempu zemřel italský sjezdař Franzoso

Páteční zprávy už znějí více optimisticky, Ažnoh by neměl mít žádná vážná zranění. „Rok podstoupil vyšetření a ukázalo se, že jeho hlava i krk jsou v pořádku,“ ujistil trenér Brezavšček.

Není to letos poprvé, co se podobná věc stala. V září na tréninkovém kempu utrpěl Ital Matteo Franzoso při pádu poranění hlavy, kterému později v nemocnici podlehl.

I proto šéf Světového poháru v alpském lyžování Markus Waldner apeluje: „Situace se musí rychle změnit. Pouhé helmy nestačí, předpisy se musí vyvíjet.“

5. prosince 2025  11:06

