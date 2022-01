A teď olympiáda. Kobajaši má ještě jeden cíl: rozpoutat skokanskou mánii

Bylo to od něj suverénní představení. Dominance. „Jediné, co jsme mohli říct, bylo: Velmi dobře, Rjoju,“ vysekl Japonci poklonu Nor Halvor Egner Granerud.

Kobajaši vyhrál závody v Oberstdorfu, Ga-Pa i náhradní za Innsbruck v Bischofshofenu. Celkem získal 1 162,3 bodů a triumfoval s náskokem 24,2 bodu na druhého Nora Maria Lindvika.

Jen rekord v podobě druhého Grand Slamu, tedy vítězství ve všech čtyřech kláních jednoho ročníku, mu těsně unikl. „Je to trochu smutné, ale jsem rád, že jsem získal Zlatého orla,“ líčil pětadvacetiletý Japonec.

Chce odstartovat mánii

Kobajaši splnil jeden ze svých předsezonních cílů. Tím dalším – a pochopitelně mnohem větším – jsou olympijské hry v Pekingu.

„Je úžasný pocit vyhrát závod Světového poháru, ještě lepší ale musí být, když získáte medaili na olympiádě,“ zasnil se před startem ročníku v rozhovoru pro japonský magazín Sportiva. „Chtěl bych si to zkusit.“

Olympijské zlato je Kobajašiho metou už od mládí. Už když ho jako klučinu jeho otec Hironori spolu s dalšími třemi sourozenci učil prvním skokům, snil, že jednou na hrách stane na nejvyšším stupínku.

„I malé děti vědí, co je olympiáda a jak velká to je akce,“ říkal. „A v Japonsku to je tak, že pokud ji nevyhrajete, nikdo vás tolik nebere.“

Japonský skokan na lyžích Rjoju Kobajaši vyhrál v Ga-Pa i druhý závod Turné čtyř můstků.

Poznává to i on. A chce to změnit. Ve své domovině by rád odstartoval skokanskou mánii, k níž vede cesta právě přes olympijské zlato.

„Budoucnost skoků v Japonsku leží na té medaili, a to je důvod, proč ji tak moc chci vyhrát. Myslím, že jsem v pozici, kdy by se mi to mohlo podařit,“ líčil.



Pomoci by mu mohlo, že si už zápolení pod pěti kruhy vyzkoušel v Pchjongčchangu před čtyřmi lety. Tehdy byl na středním můstku sedmý a na velkém desátý.

Slušná bilance na to, že mu bylo teprve jedenadvacet let.

Pro něj ale ne.

„Myslel jsem si, že jsem v top formě, ale stejně jsem skončil takhle,“ vzpomínal. „Když se ale ohlédnu zpět, tak jsem byl hodně vzdálený světové úrovni. Ani jsem neměl dostatek zkušeností.“

Je superhvězdný typ

Možná doplácel i na pozůstatky mladické nerozvážnosti. Kobajaši měl mimořádný talent, při debutu ve Světovém poháru v roce 2016 udivil sedmou příčkou, jenže pak začal hřešit.

Koupil si porsche a řítil se ulicemi. Víc než tréninky ho bavila rychlá auta. „Až když pochopil, že musí dělat víc než jen řídit porsche, šel výkonnostně nahoru,“ říkal Fin Janne Väätäinen, tehdejší kouč Japonců.

Kobajaši to naštěstí pochopil velmi brzy. Zabral, začal makat a výsledky se záhy dostavily. A jaké!

V poolympijské sezoně 2018/2019 vyhrál jako teprve třetí skokan historie všechny čtyři závody Turné čtyř můstků a zároveň se stal jasným vládcem Světového poháru.

Rjoju Kobajaši v kvalifikaci závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku.

Další ročníky už sice tak veleúspěšné neměl, ovšem stále se držel mezi naprostou špičkou. Svědčí o tom fakt, že do této chvíle nastřádal v elitním seriálu 42 pódiových umístění, z nichž pětadvacet je nejcennějších.

„Je výjimečný,“ říká nyní trenér Väätäinen. „Je pohybově nadaný, temperamentní, skvělá osobnost. Byl stvořen, aby uspěl, je to takový superhvězdný typ.“

Teď by měla přijít řada i na založení olympijské medailové sbírky. „Zajímalo by mě, co by se stalo se skoky v Japonsku, kdybych měl zlato,“ zamýšlel se Kobajaši. „Těším se, až se o to pokusím.“

A jen u pokusu by v současné formě zůstat nemusel.