Stihne olympijské hry? Snowboardová soupeřka Ledecké si zlomila kotník

Velká soupeřka Ester Ledecké i Zuzany Maděrové ve snowboardových závodech Ramona Hofmeisterová si v přípravě zlomila kotník a možná přijde i o olympijské hry. Devětadvacetiletá Němka se zranila při pádu během soustředění v Zermattu.

Německá snowboardistka Ramona Hofmeisterová | foto: ČTK

„Je to pro mě velká rána, ale nezbývá, než to přijmout,“ uvedla Hofmeisterová v prohlášení německého svazu. Léčba potrvá měsíce, kolik přesně, nejsou lékaři schopni odhadnout.

„Nebudeme moct říci, co bude dál, dokud se zranění nezahojí. Zda to znamená, že bude moci závodit ještě tuto sezonu, se teprve uvidí,“ řekl reprezentační trenér Paul Marks.

Hofmeisterová doufala, že by v únoru v Itálii mohla získat další olympijskou medaili po bronzu v Pchjongčchangu v roce 2018, kde skončila třetí při triumfu právě Ledecké. Z mistrovství světa má zkušená Němka stříbro a bronz. Hry v Itálii začnou 6. února, seriál Světového poháru snowboardistkám na začátku prosince v Číně.

„Prioritou je pro mě nyní uzdravení, musím naslouchat svému tělu,“ řekla Hofmeisterová. Ve Světovém poháru vyhrála čtyřikrát za sebou celkové hodnocení v letech 2020 až 2024, v minulé sezoně byla druhá. Ledecká však během zimy startuje na snowboardu výjimečně, hlavní je pro ni sjezdové lyžování.

