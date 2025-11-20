Je nejrychlejším lyžařem české historie, jeho rekord zní 248,220 kilometru za hodinu.
Loni bral na mistrovství světa v rychlostním lyžování stříbro, ve Světovém poháru už osmkrát vystoupal na pódium.
Sní, že jednou do sbírky přidá i olympijský kov. Jedná se, že by se tenhle sport mohl objevit pod pěti kruhy ve Francii v roce 2030, poprvé od Albertville 1992. „Ve Vars je nejrychlejší sjezdovka na světě, lákají na překonávání světových rekordů,“ povídá osmatřicetiletý Palán. „Myslím, že by si to náš sport i zasloužil. Olympiáda by nás ještě víc nakopla. Taky by k nám určitě přišla spousta dobrých sjezdařů.“
I on se k rychlostnímu lyžování dostal přes jinou disciplínu. Dřív úspěšně jezdil skikros, jenže ho jednou kamarádi zlákali do Andorry, ať si vyzkouší, jaké to je letět po svahu jako pořádně rychlý sporťák.
První dojmy? Obrovská euforie.
Různě se třeba experimentovalo s helmou, jestli by nebylo nejlepší, kdyby vypadala jako golfový míček. Jenže abychom z takového tvaru těžili, jedeme moc pomalu a hlavně nerotujeme, takže z něj sešlo.