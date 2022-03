Snowboardcrossař Houser zajel v Reiteralmu životní závod, byl jedenáctý

Na svahu, na kterém loni zažil premiéru v SP, vyhrál pětadvacetiletý Houser osmifinálovou jízdu. Ve čtvrtfinále však už na postupové pozice nedosáhl, dojel třetí. Další český závodník Matouš Koudelka skončil ve čtvrteční kvalifikaci na 41. místě a do vyřazovacích jízd neprošel.

„Konečně se mi povedlo dojet v první rozjížďce až do cíle bez pádu, to beru jako velký úspěch. Ve druhé jsem měl našlápnuto taky, ale potom jsem se sťukl na doublu s Rakušanem Alessandrem Hämmerlem a pak už to byl jen boj o život, abych dojel. Je to moje letošní maximum a doufám, že i v další sezoně to bude pokračovat stejným způsobem,“ řekl Houser v tiskové zprávě.

„Pro Radka je tento závod obrovským zadostiučiněním po olympiádě, kde jej ve jménu proticovidových opatření nenechali startovat, protože jeho výsledky na posledních závodech předtím ukazovaly, že má skvělou formu. Formu potvrdil i tady, předjel velké soupeře, olympijské medailisty i vítěze. Je to výrazně nejlepší výsledek kluků v letošní sezoně, životní výsledek Radka a obrovský příslib před příští sezónou,“ uvedl reprezentační trenér Marek Jelínek.

Houser v současnosti drží prapor zraněními zdecimované české snowboardcrossové reprezentace. Její hvězda Samková ukončila sezonu po prosincové zlomenině nohou, Jan Kubičík si při tréninku na olympiádě v Pekingu naštípl holenní kost v kotníku a Vendula Hopjáková si v Číně při pádu v osmifinále zlomila zápěstí. Sám Houser nemohl na hrách startovat kvůli koronaviru.

Také Kubičíkovým maximem v SP je jedenácté místo. Dvakrát měl snowboardcrossový závod SP českého vítěze, v letech 2006 a 2009 triumfoval Michal Novotný.